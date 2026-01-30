Трансферният прозорец за Барселона приключи преди да е започнал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта прекрати всички спекулации за трансфери около Барселона. Без да увърта, той обяви, че трансферният прозорец за клуба е „затворен“ в интервю за авторитетното издание „La Vanguardia“. Лапорта потвърди, че в каталунския гигант няма да има повече изходящи или входящи трансфери до края на месеца. Така Барселона завършва трансферния пазар със само два трансфера.

Пазарът за Барселона приключи след само два трансфера

Каталунците изпратиха легендата на отбора Марк-Андре тер Щеген под наем в Жирона и привлякоха Жоао Кансело, отново под наем. Явно според президента на клуба Жоан Лапорта това е достатъчно, тъй като той обяви неофициалното затваряне на трансферния пазар за клуба. Така той прекратява спекулациите около изходящ трансфер на Марк Касадо и Марк Бернал. Те двамата ще останат част от състава на каталунците. Младоците може да не са твърди титуляри, но са незаменими откъм способността им да заместват контузени играчи.

Лапорта е доволен от директното класиране на 1/8-финал в Шампионска лига

От друга страна, това може да говори, че Барселона все още има финансови проблеми. Липсата на налични средства се прояви през последните години в каталунския гранд, като те разчитат главно на таланти от школата и на трансфери под наем. Освен това, Лапорта изрази задоволството си от директното класиране на Барселона за 1/8-финалите в Шампионска лига. Той каза, че това ще помогне на старши треньора Ханзи Флик да „планира“ сезона. А и Барселона прибра допълнителни 11 милиона евро, благодарение на завършването си в топ 8 на основната фаза в „Турнира на богатите“.

