Има ли живот на нея: Планета, близо до нашата, прилича много повече на Земята, отколкото учените са очаквали

Учените смятат, че планетата „супер-Земя“ GJ 3378b е едно от най-добрите места за търсене на извънземен живот. Според тях прилича повече на Земята, отколкото самите те са предполагали.

Близката планета, която прилича много на Земята

Астрономите са използвали телескоп в обсерваторията Макдоналд (САЩ), за да проучат отблизо планетата GJ 3378b, открита през 2024 г. Нови данни показват, че този свят е по-подобен на Земята, отколкото се смяташе досега, и следователно може да е способен да поддържа извънземен живот. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Планетата-суперземя GJ 3378b се намира на 25 светлинни години от нас, което е близо по космически стандарти. „Суперземя“ е скалиста планета, която е 2 или повече пъти по-голяма от Земята.

GJ 3378b обикаля около червено джудже — 70% от звездите в Млечния път принадлежат към този клас. Това са сравнително хладни звезди, които са по-малки от Слънцето и по-слаби от нашата звезда. Те често имат червеникав оттенък, откъдето идва и името им.

Учените търсят подобни на Земята планети около червените джуджета и понякога откриват „супер-Земя“ светове. Една от целите на подобни изследвания е да се търсят признаци, че такива планети може да са обитаеми. Според учените, „супер-Земята“ планети не са толкова големи, че да имат плътна атмосфера, която би задушила целия живот на повърхността им. Следователно има вероятност те да са обитаеми.

Планетата GJ 3378b се намира в обитаемата зона на своята звезда, което увеличава вероятността за съществуване на живот там. Това е област от космоса, където температурите позволяват на водата да съществува в течно състояние на повърхността на планетата. Водата е ключов компонент на живота, какъвто го познаваме.

Преди това астрономите смятаха, че GJ 3378b е пет пъти по-масивна от Земята. Новото проучване установи, че потенциално обитаемата планета е 2,3 пъти по-масивна, което повишава вероятността тя наистина да е скалиста планета с атмосфера, която би могла да поддържа извънземен живот.

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Учените също така установиха, че планетата прави пълна обиколка около звездата си не за 25 земни дни, а за 21 земни дни. За сравнение: Земята прави пълна обиколка около Слънцето за 365 дни, което означава, че GJ 3378b е много близо до червеното джудже. Но учените отбелязват, че тази звезда е около 3 пъти по-малка от Слънцето и следователно обитаемата ѝ зона също е по-малка. В същото време планетата получава почти същото количество светлина и топлина като Земята.

Въпреки това, твърде много радиация от звездата може да унищожи всяка атмосфера. Астрономите планират да продължат да изучават този свят, за да открият каква атмосфера има и дали има някакви признаци за потенциален извънземен живот.

Междувременно учените откриха, че Слънчевата система, в началото на своето съществуване, завинаги е изхвърлила пета гигантска планета. Именно този мистериозен леден гигант е спасил спътниците на Юпитер и Уран от унищожение, когато планетите са си разменили местата. Това съобщава научното издание Space.

Математическите изчисления показват, че преди приблизително 3-4 милиарда години големите планети са били много по-близо една до друга и до Слънцето, след което са започнали да мигрират към сегашните си позиции. В условията на такова хаотично „космическо блъскане“ вероятността за едновременно оцеляване на спътниковите системи на Юпитер и Уран без външен фактор е била едва 1%.

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