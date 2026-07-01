Любо Пенев иска да вземе уличен в употреба на допинг в Локомотив София

Треньорът на Локомотив София Любослав Пенев и неговият екип работят здраво по лятната селекция в клуба. До момента столичните „железничари“ привлякоха петима нови състезатели, но се очаква в до началото на сезона в тима да пристигнат още играчи. Според информация на колегите от „Тема спорт“ Ел Голеадор е хвърлил око на футболист, който изтърпява наказание за употреба на допинг. Става въпрос за бившето крило на Славия и ЦСКА – Георги Йомов.

Наказанието на Георги Йомов изтича съвсем скоро

Както е известно, Георги Йомов бе уличен в употреба на забранени стимуланти през лятото на 2022-ра – точно след мача от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу северномакедонския Гьорче Петров. Крилото бе наказан за 4 години, като санкцията му изтича съвсем скоро. Преди дни стана ясно, че фланговият футболист е получил разрешение да започне подготовка с професионален отбор и дори да подпише договор.

Очакваше се крилото да се завърне в ЦСКА, но той може да облече екипа на Локомотив

След като стана ясно, че Йомов ще се завърне във футбола, се заговори, че той ще облече отново екипа на ЦСКА, но първоначално ще носи екипа на втория отбор. Днес пък стана ясно, че крилото може да продължи кариерата си в Локомотив София, тъй като лично Любослав Пенев иска да го привлече в своя тим. Йомов и Ел Голеадор се познава отлични, след като преди години работиха заедно при „армейците“.

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