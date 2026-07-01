Официално: Лудогорец най-накрая разкара Хьогмо

След като не стана шампион на България за пръв път от 14 години насам, за Лудогорец беше ясно едно - отборът няма да продължи със същия треньор. Сагата около бъдещето на Пер-Матиас Хьогмо изглеждаше безкрайна, след като норвежецът направи изхода си от разградския клуб колкото се може по-сложен. Вече официално, "орлите" обявиха раздялата с Хьогмо чрез публикация в социалните мрежи.

"ПФК Лудогорец и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха"

Ето какво написаха от Лудогорец за раздялата с Пер-Матиас Хьогмо: "ПФК Лудогорец и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист пое “орлите” на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача. Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Отборът се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни победи над Селта и Ница. Хьогмо спечели Суперкупата на България , а в първенството – бронзовите медали.

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"Лудогорец благодари на Хьогмо"

“Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи, и всичко най-добро занапред”, сподели Пер-Матиас Хьогмо. ПФК Лудогорец благодари на Хьогмо за работата му в клуба и му пожелава успех в бъдещите предизвикателства. В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе". Основната цел за нов треньор на Лудогорец е бивш наставник на отбор от топ 5 първенствата на Европа.

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