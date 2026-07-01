Нещо странно се крие под Кървавите водопади на Антарктида

Най-удивителният водопад на Антарктида, известен с червените си води, оцветява околния бял пейзаж, оставайки течен дори при температури доста под нулата. Интересното е, че това се случва вече повече от век, пише Science Alert. Това е Кървавият водопад на Антарктика, а сега учените са открили, че вътрешният му свят е дори по-странен, отколкото се смяташе досега.

Какво се крие под Кървавите водопади на Антарктида?

В ново проучване учените хвърлят светлина върху това как водопадът е бил открит на първо място - след повече от век търсене на последното парче от пъзела.

Австралийският геолог Грифит Тейлър за първи път се натъква на мястото през 1911 г., когато предполага, че червените водорасли вероятно са отговорни за цвета на потока. В резултат на това водопадът е наречен „Кървав водопад“, но геологът греши - изобщо не са били водорасли или кръв.

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Всъщност, Кървавите водопади са резултат от бавното просмукване на богата на желязо солена вода, която е била под северния ръб на ледника Тейлър в продължение на поне 1,5 милиона години, изолирана, когато древен участък от морска вода е бил задържан там с напредването на ледника. С течение на времето водата е станала все по-солена и сега може да се опише като саламура – ​​което означава, че потокът не може да замръзне дори при температури под нулата. Когато тази вода най-накрая достигне повърхността, тя влиза в контакт с кислород и се окислява, подобно на ръждата, откъдето идва и червеният цвят.

В продължение на десетилетия учените се борят да разберат как солената вода е стигнала от източник на стотици метри под леда до повърхността. През 2017 г. екип от изследователи от Университета на Аляска във Феърбанкс най-накрая проследи маршрута ѝ, използвайки радар, за да картографира 300-метров път през скрита мрежа от канали под налягане вътре в ледника.

Резултатите от проучването показват, че солеността на солената вода понижава точката на замръзване достатъчно, за да остане водата в течно състояние. А там, където замръзва, тя освобождава топлина, която затопля околния лед, помагайки останалата част от канала да се поддържа отворена.

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Според глациоложката Ерин Петит, ледникът Тейлър в момента е най-студеният известен ледник с постоянно течаща вода. Но сега учените казват, че най-интересната част от Блъд Фолс изобщо не е неговата химия, а това, което се крие под червения поток.

Стотици метри дълбоко под леда, откъснати от слънчева светлина, кислород и останалия свят в продължение на над милион години, цяла общност от бактерии тихо оцелява, използвайки сулфат като основен източник на енергия, защото там нямат достъп до нищо друго.

Доказателствата сочат, че тези бактерии никога преди не са виждали слънчева светлина, не дишат кислород и са се появили тук много преди появата на хората.

Наскоро стана ясно, че огромен участък от морски лед е изчезнал от западното крайбрежие на Антарктида и учените се опасяват, че той може никога повече да не се образува. Обикновено през зимата в Антарктида, която продължава от март до октомври, се наблюдава значително увеличение на морския лед около континента. Сега обаче учените съобщават, че ледена покривка с размерите на Украйна не се е образувала край западния бряг на Антарктида в морето Белингсхаузен. А това е много лоша новина за цялата планета, съобщава Live Science.

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