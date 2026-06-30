Левски загря за Шампионска лига със здрав бой над Радник, португалец дебютира с гол (ВИДЕО)

Левски загря за предстоящия мач с Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионска лига със здрав бой над Радник Сурдулица. Двубоят, който бе последна контрола на „сините“ и официално представяне на отбора преди старта на сезона, завърши при резултат 5:0 за домакините от София. Попаденията за тима на Хулио Веласкес реализираха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Армстронг Око-Флекс.

Левски започва похода си в Европа на 7 юли, когато гостува на Борац в Босна и Херцеговина. Срещата ще се проведе на „Градския стадион“ в Баня Лука от 21:30 часа българско време. Реваншът е седмица по-късно на „Герена“.

Левски се забавлява срещу Радник

Левски стартира много мощно срещата и след около четвърт час игра излезе напред в резултата. Рейналдо направи страхотен пробив след подаване на Евертон Бала и с много точен удар се разписа за 1:0. Само 120 секунди по-късно Бала стреля опасно, но бранител на сърбите изчисти от голлинията. Домакините продължиха да натискат и до края на първото полувреме имаха още няколко отлични възможности за гол. С пропуски обаче се отличиха Оливер Камдем, Давид Кусо, Гашпер Търдин и Хуан Переа, които не успяха да намерят очертанията на съперниковата врата.

Малко преди последния съдийски сигнал на първата част Радник стигна до опасна ситуация, но Светослав Вуцов бе на поста си и спаси. В заключителните секунди Левски реализира второ попадение. Защитник на сърбите не успя да изчисти добре една топка и тя попадна на крака на Майкон, който не остави никакви шансове на стража на противника.

Най-новите попълнения направиха своя неофициален дебют

Само две минути след подновяването на играта Радник Сурдулица можеше да върне едно попадение. Лазар Стоянович се озова на добра позиция и стреля, но топката срещна напречната греда на вратата на Светослав Вуцов. В 57-ата минута Левски поведе с 3:0. Удар на Рейналдо бе отразен от стража на гостите. Топката обаче се върна в краката на Евертон Бала, който с прецизен изстрел направи преднината на „сините“ класическа.

В средата на второто полувреме най-новите попълнения на Левски Сержиньо и Мехди Мубарик направиха неофициалния си дебют за тима. Само няколко минути по-късно португалския халф реализира първия си гол за „сините“, след като засече подаване на Майкон и направи резултата 4:0. Четвърт час преди края на редовното време на втората част Армстронг Око-Флекс оформи крайното 5:0 за Левски.

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