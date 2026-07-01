Археолози разкриха още една тайна на Древен Египет

Археолози откриха важно древно селище в Източен Египет, което предостави нови доказателства за това как са живели хората през Втория междинен период. По време на разкопки в Тел ел-Коа в района на Уади Тумилат в провинция Исмаилия, учените откриха жилищни сгради, гробници, работилници и складови помещения.

Откритието на археолозите в Древен Египет

Разкопките показват, че Тел ел-Коа е функционирал като пълноценно селище, а не като просто гробище. Според министъра на туризма и антиките на Египет, Шериф Фатхи, находките показват съществуването на голямо селище, пише Heritage Daily.

Д-р Хишам Ел-Лейти, генерален секретар на Върховния съвет по антиките, отбеляза, че местоположението на Тел Ел-Коа му придава специално значение, тъй като се намира по протежение на коридора Уади Тумилат, един от основните пътища, свързващи източната част на делтата на Нил с източната граница на Египет.

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Ел-Лейти обяснява, че разкопките предоставят важни доказателства за разбирането на прехода от Втория междинен период към началото на Новото царство, включително промените в демографията, търговията и обществото.

Мохамед Абдел-Бади, ръководител на отдела за египетски антики към Върховния съвет по антики, заяви, че археолозите са открили десет гробници от кирпичени тухли, датиращи от 15-та династия. Погребалните структури варират по размер и архитектурен дизайн, от правоъгълни гробници в стил мастаба до структури с декорирани фасади и архитектурни елементи.

Екипът откри и голям жилищен комплекс с размери приблизително 30 на 60 метра. Той е бил заобиколен от стена от кирпичени тухли с дебелина около 1,5 метра и е съдържал няколко внимателно планирани зали и стаи. На изток от сградите археолозите открили пещи и складови помещения, което показва, че селището е поддържало както ежедневен живот, така и производствени дейности.

Сред откритите артефакти са керамични съдове, бронзови инструменти, алабастрови контейнери и керамични предмети, типични за Втория междинен период. Д-р Хишам Хюсеин, ръководител на Централния отдел за морски и сухоземни древности, заяви, че тези предмети помагат на изследователите да разберат по-добре ежедневието на жителите на селището.

Разкопките разкриха и човешки скелети, за които се предполага, че са на възраст между 25 и 40 години. Тези индивиди са били погребани съгласно различни погребални традиции, а наблизо са открити голям брой животински кости. Изследователите смятат, че тези животински останки са били свързани както с консумация на храна, така и с погребални дарове.

Едно от най-забележителните открития е първото откритие в Тел ел-Коа на хора, погребани извън официалните гробници от кални тухли. Някои хора са били погребани в клекнало положение, необичаен погребален обичай, който според археолозите изисква допълнително проучване, за да се определи културното му значение.

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Анализът на керамиката, открита в селището, показва, че хората са живели на мястото непрекъснато в продължение на дълъг период. Най-голямата група керамични находки са били съдовете за хранене, следвани от съдовете за готвене, което показва интензивна битова дейност в цялото селището.

Мустафа Хасан, директор на Исмаилийския археологически район и ръководител на експедицията, отбеляза, че археологическите доказателства сочат, че Тел ел-Куа е останал обитаем до средата на 18-та династия.

Това означава, че селището е съществувало през преходния период от управлението на хиксосите до установяването на Новото царство в Египет. Хасан също така отбелязва, че са открити няколко керамични съда с производствени маркировки и печати, което показва участието на селището в регионалните търговски мрежи и вероятно ролята му на важен дистрибуторски център.

Тези разкопки разширяват разбирането на учените за това как общностите са живели, работили и са погребвали своите мъртви по време на период на политическа трансформация. Всяка нова структура, артефакт и погребение добавя ценни доказателства, които помагат на археолозите да формират по-пълна картина на древноегипетското общество и неговото непрекъснато развитие.

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