Amusnet подкрепи спортната общност и рекордните постижения във „Витоша 100“

„Витоша 100“ е от онези събития, които отдавна са надраснали рамките на обикновено състезание. С история, датираща от 70-те години на миналия век, то се е превърнало в символ на издръжливост, воля и силна спортна общност. Всяка година предизвикателството събира професионални атлети, ултрамаратонци, колоездачи и любители на планината, готови да преминат през едно от най-трудните трасета в България.

Тази година „Витоша 100“ отбеляза най-мащабното си издание досега с рекордните 3440 участници. Сред най-силните моменти в състезанието беше представянето на Мария Николова, която триумфира при жените за осми път, завърши с време 8:48:14 часа и подобри собствения си рекорд с над осем минути.

Постижението ѝ беше отличено със специалната награда на Amusnet, част от инициативата на компанията за подкрепа на спорта и високите спортни резултати. За тазгодишното издание на „Витоша 100“ Amusnet осигури специален награден фонд за подобряване на рекордите в дисциплината бягане и спортно ходене.

Общият фонд беше 10 000 евро, с по 5 000 евро в категориите мъже и жени при подобряване на настоящите рекорди на трасето. Компанията осигури и допълнителни парични награди за победителите в различните категории.

Инициативата има за цел да даде допълнителна мотивация на елитните атлети, да повиши видимостта на върховите спортни постижения и да подкрепи развитието на по-конкурентна среда в българското ултрабягане.

„Подкрепата за „Витоша 100“ е естествено продължение на дългосрочната политика на Amusnet да инвестира в спорта, активния начин на живот и общностите, които споделят ценности като постоянство, дисциплина и стремеж към развитие. Компанията последователно развива подобни инициативи, сред които е и благотворителното бягане Amusnet Charity Run, организирано за втора поредна година в подкрепа на Българската параолимпийска федерация“, обясни Константин Иванов, директор инженеринг в Amusnet и инициатор на спортните инициативи.

При мъжете победата спечели Пламен Пенов с време 8:02:50 часа, с което прекъсна петгодишната доминация на Христо Цветков.

„Вече повече от четири десетилетия „Витоша 100“ събира хора, които вярват, че най-голямото състезание е със самите себе си. За нас е много ценно, когато партньори като Amusnet припознават тази философия и застават зад кауза, която насърчава активния начин на живот, постоянството и стремежа към нови върхове“, обясни Анна Пенчева, организатор на „Витоша 100“.

Подкрепата за състезанието е част от по-широката посока на Amusnet да инвестира в спортни инициативи, които създават стойност не само за участниците, но и за общностите около тях. Компанията развива и други проекти в тази сфера, сред които е Amusnet Charity Run, организирано за втора поредна година в подкрепа на Българската параолимпийска федерация.

Спортните инициативи са част и от юбилейната година на Amusnet, която преминава под мотото Winning Together. Посредством тях компанията подкрепя не само събития, а хора и общности, които показват как постоянството, волята и споделената енергия могат да водят до по-високи постижения.