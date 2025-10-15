Огромен скандал: Хора от треньорския щаб на националния тим заплашвали Светльо Вуцов!

Огромен скандал се разрази в националния отбор по футбол на България часове след загубата на „лъвовете“ от Испания с 0:4. За него сигнализира треньорът на вратарите в Левски – Божидар Митрев. По думите му хора от щаба на „лъвовете“ са заплашвали, че ще съсипят „психическото състояние“ на стража на „сините“ и представителния ни тим Светослав Вуцов. Митрев, който е бивш национал на България, изпрати позиция до колегите от „Дспорт“, в която разкрива доста притеснителни неща.

Обвинили Вуцов за загубата от Турция, а той дори не игра

Божидар Митрев също така обясни, че Светослав Вуцов е бил обвинен пред целия национален отбор за загубата от Турция с 1:6. Според бившия вратар това се е случило, след като младият страж е закъснял за сбора на тима. Най-любопитното е, че футболистът на Левски дори не участва в двубоя с Ла Фурия.

Цялата позиция на Божидар Митрев

„В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на Левски - Светослав Вуцов. Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично“.

„Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност“.

„Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб са изразили заплахи и закани пред трети лица за „психическо съсипване” на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим“.

„Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост“.

„Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности — не да ги пречупваме. С уважение: Божидар Митрев“, се казва в позицията на бившия вратар.

ОЩЕ: Бивш президент на БФС: Беше ме срам да гледам този футбол, не видях душа и сърце за България!