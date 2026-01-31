"Батерията на хронометъра пада, като ти засичат 100 метра": Вили Вуцов попиля национал на България

Култовият български треньор Велислав Вуцов попиля един от националните на България. Известен с острото си чувство за хумор и непредсказуеми изказвания, Вуцов често се превръща в главно действащо лице в интервюта. От миналата година той води свое предаване в YouTube - "Лига Вуцов", в което коментира актуални теми и кани интересни събеседници. Обикновено обаче не гостът му, а самият той е звездата на епизода. Наскоро Вуцов бе в компанията на българския национал Александър Колев.

Вили Вуцов се пошегува със скоростта на Колев

Бившият нападател на Левски, който напусна "Герена" през лятото, често става обект на критики заради липсата на бързина. Припомняме, че преди няколко месеца един от шефовете на "сините" нападна Колев заради представянето му по време на срещата на националния отбор с Испания. Директорът по "Комуникации" Климент Йончев заяви, че 32-годишният нападател не е имал нито едно смислено отиграване в срещата и само се е разхождал по терена, ръкомахайки.

По време на гостуването му в предаването на Вуцов скоростта на Колев отново бе обект на коментари. Той разказваше как преди да започне да играе на върха на атаката е заемал позиция на крилото. Вуцов веднага се осъмни в уменията му по фланга, но той се оправда, че преди да бъде опериран е бил много бърз. В отговор на това бившият треньор заяви: "Ти представяш ли си какъв футбол си играл, щом си бил крило с твоята бързина. Като тръгнеш да засичаш 100 метра, пада батерията на хронометъра."

Колев коментира и други интересни теми с Вуцов, като участието си във Втора лига, напускането на Левски и настоящия престой в Китай. Припомняме, че нападателят напусна "Герена" през лятото на 2025 година, след като според информациите влезе в конфликт с ръководството. Той беше понижен до втория състав от мажоритарния собственик Наско Сираков и изпълнителния директор Даниел Боримиров, тъй като е нарушавал дисциплината в съблекалнята на "сините". Това незабавно предизвика и раздялата му с клуба. Пред Вуцов той разкри, че е останал разочарован от начина, по който е напуснал и че Левски е можел да спечели пари от раздялата, тъй като два отбора са проявявали интерес към услугите му. Става въпрос за руския Оренбург и турския Генчлербирлиги, които обаче се разминаха с подписа му.

