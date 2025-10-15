Бивш президент на БФС: Беше ме срам да гледам този футбол, не видях душа и сърце за България!

Националният отбор по футбол на България записа поредна тежка загуба в квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през следващото лято. При гостуването си на Испания във Валядолид „лъвовете“ отстъпиха пред домакините с разгромното 0:4. По този начин представителният ни тим загуби всякакви шансове за участие на най-големия международен футболен форум.

Вальо Михов бе много разочарован

От началото на квалификациите България изигра четири мача, в които записа четири загуби. Головата разлика на националния отбор пък е катастрофална 1:16. Поредното слабо представяне на тима вбеси фенове и специалисти. Бившият президент на БФС Валентин Михов не прави изключение.

Той говори пред колегите от „Спортал“ като заяви, че го е било срам да гледа футбола, който родните национали са демонстрирали срещу Испания. Той допълни, че не е видял „сърце и душа за България“, както се пее в един популярен рефрен на феновете. Михов, който също така бе дълги години начело на ПФЛ, добави, че има кой да мисли какво трябва да се промени.

„Ще се извиня от името на нашия отбор“

„Ще се извиня от името на нашия отбор. Мен ме беше срам да гледам този футбол. Не видях душа и сърце за България. Имахме две възможности, които проиграхме. Явно че играем друг вид спорт. Има кой да мисли какво трябва да се променя“, заяви Валентин Михов.

