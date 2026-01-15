"Око-Флекс си заряза колата с ключовете вътре. Взеха го с една гола и го закараха в София - това ако не е кражба..."

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов за пореден път коментира нашумелия казус с футболиста Армстронг Око-Флекс, който премина в Левски след заплащане на откупната му клауза. Филипов продължава да твърди, че трансферът не е валиден, като ще търси намеса от БФС и ФИФА. От Спортно-техническата комисия към БФС вече излязоха с позиция, че трансферът е редовен. Филипов разказа и за начина, по който Око-Флекс си е тръгнал от Ботев - зарязвайки колата си на базата в "Коматево", с ключовете вътре, а друга кола го взела и го закарала в София, за подпише с Левски.

Левски представи Око-Флекс, а Филипов твърди, че той е играч на Ботев

"Нещата не са изчистени по никакъв начин. Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев (Пловдив). Той няма прекратен договор, а Левски вчера го представят. Подали сме сигнали до БФС и ФИФА и ще очакваме да се произнесат. Практиката на ФИФА и КАС категорично и ясно казва, че когато в договора има откупна клауза, това не освобождава футболиста да може да прекрати едностранно договора. А той направи точно това. Получи се доста неколегиално. Заряза си колата пред базата, ключовете вътре. На апартамента си е оставил ключа отвън. В 18:30 часа една кола го взима от базата в “Коматево” и го карат в София. Това, ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е", коментира Филипов.

От Лудогорец предлагали почти двойно за Око-Флекс

"Никой от Левски не ми се е обадил. Три дни по-рано бяхме с Боримиров и Наско Сираков на среща в БФС. Никой от тях не е споменал, че има интерес към Око-Флекс. С Лудогорец преговаряхме преди 15 дни. Г-н Караманджуков беше при нас, говори с Херо. Искаха да го гледат в контролата с Партизан на 21 януари. Там става въпрос за съвсем друга цифра. Почти двойно на откупната клауза. Почти всичко беше договорено, оставаше единствено да го гледат техните скаути. С Око-Флекс не сме разговаряли. Идеята беше на 20-и, когато отвори трансферният прозорец, да представим офертите на футболиста и той да си прецени в кой клуб иска да отиде. Информирахме Левски, че имаме други оферти за Око-Флекс", добави още той.

Позицията на БФС

А ето и позицията на Спортно-техническата комисия към БФС: "СТК констатира, че договорът на Армстронг Иня Око-Флекс с ПФК Ботев Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК Ботев Пд."

