18-годишно момче се бори с тежко заболяване, да му помогнем

Младеж от Калофер се нуждае от спешно лечение. Владимир Стоянов Пенков е само на 18 години и се бори с остра лимфобластна левкемия. Той е син на лейтенант Христина Стефчева от Съвместното командване на силите, които също организират кампания за набиране на средства за лечението на Влади.

Семейството на момчето е преминало през няколко медицински прегледа и изследвания, като след комплексна оценка и консултация във Военномедицинска академия е поставена точната диагноза. Диагнозата е потвърдена и при последващи изследвания в Германия, където в момента Влади се подлага на лечение в специализирана клиника. Лечението включва курсове на химиотерапия, инфузии с медикаменти за контрол на заболяването. Това е само първи етап на терапията, който към момента протича без усложнения.

Докторите отбелязват, че ситуацията към този момент е контролирана и лечението е започнало навреме, което значително повишава шансовете за успешно лечение. Влади също вяра, че ще се върне у дома. Ще завърши училище, ще живее нормално.

Заплащането на лечението на стойност 130 000 евро е непосилно за семейството и близките на Влади.

В родния му Калофер вече се организират в подкрепа на момчето. Габриела Гънчева призовава всички свои колеги музиканти, които имат възможност и желание, да се включат в благотворителен концерт, който тя организира на 18.01.2026 г. по обяд в центъра на град Калофер, по обяд.

„Нека чрез музиката си подадем ръка на едно geme, koemo има нужда от нас сега повече от Всякога. Всеки глас, Всяка песен и всяко присъствие ще бъдат лъч светлина по пътя към неговото оздравяване. Заедно можем да превърнем сцената в място на надежда, сила и живот. Благодаря от сърце на всички, които ще отделят време, сърце и талант, за да направим това добро за бъдещето на едно прекрасно момче. Нека бъдем заедно. Нека бъдем силни. Нека бъдем надеждата му“, призовава Габриела Гънчева.

Всеки, който има желание и възможност, може да дари за Влади:

Дарителската сметка в евро: Обединена Българска банка (България) ЕАД IBAN: BG87UBBS80021471711210

BIC: UBBSBGSF

Титуляр на сметката: Владимир Стоянов Пенков