Учени: Следи от древна цивилизация ще бъдат открити много скоро на Луната

Ученият Грег Брейдън твърди, че Китай и Индия скоро ще открият доказателства за древна човешка цивилизация на Луната. В подкаст с Джо Роган, геологът и автор Грег Брейдън твърди, че астронавтите скоро може да открият археологически обекти и надписи на Луната, създадени от човешка цивилизация преди 50 000 години. Той твърди, че тези следи показват съществуването на напреднала култура, която се е самоунищожила поради война. За това пише „Дейли Мейл“ .

Възможно ли е да бъдат открити следи от древна цивилизация на Луната?

„Доказателствата сочат, че те идват от нас, от нашето минало, когато сме създавали велики неща, но сме се унищожавали във война. Повтаряме този цикъл“, твърди Брейдън.

Брейдън отбелязва, че Китай и Индия планират предавания на живо на своите едномесечни мисии, които биха могли да разкрият тези открития. Китайската мисия Chang'e 7 е планирана за 2026 г., а индийската Chandrayaan-4 за 2028 г. Очакват се пилотирани мисии от двете страни между 2030 и 2040 г. Предаванията ще се излъчват чрез националната телевизия, социалните медии и приложенията на космическите агенции, което, според Брейдън, ще направи откритието публично достояние.

Брейдън твърди, че САЩ и Русия са скрили доказателства за лунни структури по време на Студената война. Той цитира снимки от мисията на НАСА „Клементина“, за които се твърди, че показват структури с ъгли от 90 градуса, които според него не се срещат в природата. Той също така цитира непотвърдени съобщения на астронавти от Аполо 11 за „база“ от обратната страна на Луната, когато НАСА внезапно е прекъснала радиопредаванията.

Анита Мичъл, вдовицата на астронавта Едгар Мичъл, потвърди, че съпругът ѝ е вярвал в наличието на НЛО на Луната. Настоящите данни на НАСА, включително проби от почвата и изображения, обаче не потвърждават наличието на изкуствени структури.

Брейдън свързва лунните структури с геометрични форми на Марс, като например „Лицето на Марс“, за което той предполага, че датира отпреди 50 000 години. НАСА опровергава тези твърдения, наричайки ги естествени образувания.

Ученият цитира и изследвания върху човешката ДНК, по-специално хромозома 2, която показва признаци на сливане, което вероятно показва изкуствена намеса в еволюцията. Той смята, че вкаменелости, като черепа на Денисован човек в Китай, показват много по-стара човешка история, отколкото се смята.

