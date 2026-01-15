Асен Василев: Единствените честни избори у нас са били с машини

Единствените честни избори у нас са правени с машини. Това каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНТ. Той обясни, че е абсолютно невъзможно да се въведат сканиращи машини за извънредните парламентарни избори. "Ако се въведат броячките, както искат ГЕРБ и ДПС, това гарантира 100% хартиен вот на изборите, защото няма как за два месеца тези броячки да влязат в употреба", заяви Василев.

"Това е явен знак от страна на управляващите в момента ГЕРБ, "Новото начало", БСП, "Има такъв народ", че искат да продължат да правят изборни измами." Така Василев коментира пред БНТ отхвърления на извънредното заседание на правната комисия законопроект за машинно гласуване с контролно броене на разписките. По думите му всички констатирани нарушения на последните парламентарни избори са били свързани с хартиения вот. "Всички от тях бяха свързани с вота на хартия. Нямаше нито един случай проблем с вота на машина", заяви Василев.

Той разкритикува и предложенията на ГЕРБ и ДПС, като заяви, че те премахват ключови гаранции за честността на вота. "Няма втори печат. Маха се проверката от Института по метрология от БИМ. Маха се проверката от партийни експерти. Маха се сертифициращия процес", коментира Василев. „Как си представяте да организираме избори с два вида машини“, попита той.

Василев заяви, че формацията му ще разчита основно на гражданите за защита на изборите. "Нашият план за действие се опира на българските граждани. Вече половината сме ги набрали във всяка секция", посочи той и подчерта, че доверието в машинното гласуване се потвърждава от резултатите от предишни избори."

Той припомни, че ПП-ДБ не присъства в ЦИК. „Ние сме политическа сила от доста време и не сме си позволили да искаме промяна в ЦИК. Глупостите с машините трябва да спрат. Глупостите с бюлетините трябва да спрат. В 46% от секциите има нарушения и те са в хартия“, каза още той.

„Ако гражданите искат истинска реформа и промяна в управлението на България, то те трябва да дадат мнозинство на една партия, за да управлява. Тежките реформи се правят от една партия, каза още той. Обясни, че по негово време в Министерството на финансите през 2022 нов правилник и намален състава с 15%, но после той е отпаднал. Драматично трябва да се намали броят на министерствата. Големите държави като Франция и Германия са с по 12-13-14 министерства, а ние сме с по 20, но това няма как да се случи в коалиционно правителство“, каза още той.

По отношение на евентуални бъдещи коалиции Василев бе категоричен: "Никаква сглобка сме казали." В „БСП реши да се дадат 2 млн. за охрана на Борисов и Пеевски, вместо да се построят нови детски градини. Това ли им е социалното“, попита Асен Василев. „На БСП и ИТН няма как да се връчи мандат, защото вчера ясно заявиха, че са в лагера на Пеевски с гласуването им за охраната от НСО“, каза още той. „Протестът вчера показа, че енергията е тук. Ако утре викнем гражданите за нещо, за което не им пука, те няма да дойдат“, категоричен е Асен Василев.

Той обясни, че ПП е против закриването на КПК, защото така щели делата срещу Борисов да останат на трупчета. ДБ пък искали тя да се преформатира. „Ясно сме заявили, че пътят на България е ЕС и нашите интереси са да има силна Европа. Това, което сме чували по тази тема от Румен Радев е, че той иска вариант Орбан. С това не сме съгласни“, каза още той.

