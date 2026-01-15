Любопитно:

Украйна има подобрена своя крилата ракета

Украйна представи модернизираната крилата ракета Ruta Block 2  (Рута). Новата ракета може да се похвали с обхват над 450 км, тежка бойна глава от 250 кг и усъвършенствана навигация с изкуствен интелект. Ракетата е способна да преодолява многослойна противовъздушна отбрана, дори при интензивно електронно заглушаване.

За разлика от предишния модел, който беше по-близо до система, базирана на дронове, Ruta Block 2 разполага с подобрена конструкция за ниска видимост, сгъваеми крила за гъвкави опции за изстрелване и термовизионно изображение за прецизно насочване.

Разработчикът е компания, основана от родения в Русия предприемач Михаил Кокорич, който сега живее в Нидерландия -Destinus. Компанията, която съобщи новината на корпоративния си сайт, си партнира с няколко европейски фирми за подобряване на системата. Компонентите включват испанска GPS-независима навигационна система и военен изкуствен интелект, разработен от Shield AI, което прави Ruta Block 2 силно устойчива на заглушаване и смущения.

Въпреки че няма информация кога украинската армия ще почне да ползва новата ракета, по-ранната ѝ версия вече влезе в употреба.

