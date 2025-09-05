"Основната цел на българските школи е 100 деца по 80 лева! Никой не се обучава, всезнайковци"

Футболният мениджър Лъчезар Танев даде обширно интервю пред dsport.

"Ситуацията, като гледах вчера, безпомощна. Знаеш ли каква оценка аз съм направил не само за себе си, а и коментирайки със свои колеги. Ние сме единственият отбор в Европа, който го е страх да играе футбол. Ние се страхуваме от топката. Ние се страхуваме, защото нашите футболистите имат голямо желание, себераздаването, то трябва да го имаш", заяви Танев пред dsport.

„Школите са много, за да събират таксите. Никой не се е замислил да развива децата. Основната цел е 100 деца по 80 лева и давай. Чудя се кой е дал толкова лицензи на школите. Трябва да има критерии“, допълни той.

Как един не ми звънна от един клуб, директор и да пита дали може да уредя, да види, да запише. Те са всезнайковци, как да стане. Едно време идваха. Борето (Даниел Боримиров бел.ред) идваше навремето, Лудогорец изпращаха хората тук и Ивайло Петев, и Георги Дерменджиев. От 6-7 години как никой не звънна?", чуди се бившият футболист.

"Има клубове с възможности в България. 5000 евро струва една седмица да го изпратиш, да го видиш, да му вземеш хотел. Има хора в Испания, Англия, Германия, Стоичков, ако някой го помоли, ще уреди. Вие смятате ли, че някой отгоре, спортни директори, президенти... отидете се научете и после научете треньорите. Последният човек, който иска да се учи, беше Владо Манчев, беше в Виляреал една седмица – преди пандемията, смятай", не кри възмущението си Лъчо Танев.