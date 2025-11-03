Стана ясно откъде ще пазарува ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 в момента е в битката за титлата в Първа лига. Те имат 29 точки, с 6 по-малко от лидера Левски, но и с мач по-малко. Днес ще имат възможността отново да скъсят дистанцията със „сините“ в гостуване на Ботев Враца. Срещата е от 18:45 на стадион „Христо Ботев“. „Червените“ със сигурност ще искат да се подсилят през зимата, а вече стана ясно и къде ще се съсредоточат на трансферния пазар.

Скаутите на ЦСКА 1948 вече работят по селекцията за зимата

След като ЦСКА 1948 отрече да има интерес към звезда от Втора лига, ще се насочи към пазара в Бразилия. Скаутите на отбора от Бистрица вече работят върху селекцията за зимата. Те ще търсят качествени играчи, с които да гонят титлата в Първа лига. Както вече е ясно, „червените“ работят с база данни, подобна на тези на някои британски клубове. Тя включва множество футболисти от различни страни, както и техните профили. Те ще бъдат наблюдавани и ако са одобрени от ръководството, ще се започнат преговори, за да бъдат привлечени.

Още: Голям проблем за Хулио Веласкес: Топ подавачът на Левски виси за Вечното дерби с ЦСКА

ЦСКА 1948 тотално преобърна политиката си и това се отплаща

След като през лятото ЦСКА 1948 преобърна политиката си, започна да търси чуждестранни футболисти. Някои от тях са с доста сериозни визитки. „Червените“ дори закриха двата си дубъла, за да спести средства и заложиха изцяло на развитието на първия отбор. Това дава резултати, тъй като те се намират на второ място в Първа лига и могат да се борят за място в Европа догодина, а защо не и за титлата. И въпреки това те остават извън групата на фаворитите, тъй като много хора не смятат, че могат да преборят конкуренцията. За трансферите стана почти сигурно, че ЦСКА 1948 няма да разчита на българските първенства.

Още: Историята се повтаря: Преди 11 години пловдивското дерби пак бе прекратено в 41-вата минута заради "фенове"