Голям проблем за Хулио Веласкес: Топ подавачът на Левски виси за Вечното дерби с ЦСКА

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се сблъска с голям проблем по-малко от седмица преди Вечното дерби на България срещу ЦСКА. Причината е, че топ подавачът на „сините“ през този сезон е под въпрос за сблъсъка с „армейците“ през уикенда. Става въпрос за офанзивния полузащитник Мазир Сула, който е играчът с най-много асистенции за Левски от началото на настоящата кампания.

Мазир Сула има травма в глезена

Мазир Сула бе титуляр за Левски в двубоя с Арда Кърджали, който „сините“ спечелиха с класическото 3:0. В 55-ата минута на срещата обаче французинът с алжирски корени бе фаулиран грубо от Лъчезар Котев. Оказа се, че плеймейкърът е ударен в левия глезен като се наложи да бъде заменен принудително.

Днес Мазир Сула ще мине обстойни медицински прегледи, които да покажат колко сериозна е контузията му и дали ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за дербито с ЦСКА. Двубоят между „сини“ и „червени“ е в събота, 8 октомври от 15:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Халфът е лидер по асистенции в Левски

Сула пристигна в Левски през лятото без пари. Той подсили тима като свободен агент, след като договорът му с Черно море изтече, а той отказа да го поднови. Офанзивният полузащитник бързо се адаптира към новия си отбор и се превърна в един от най-важните играчи на Хулио Веласкес. До момента Мазир Сула има 17 мача за столични във всички турнири, в които е реализирал едно попадение и е направил 5 асиситенции.

