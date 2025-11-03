Войната в Украйна:

Голям проблем за Хулио Веласкес: Топ подавачът на Левски виси за Вечното дерби с ЦСКА

03 ноември 2025, 10:57 часа 339 прочитания 0 коментара

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се сблъска с голям проблем по-малко от седмица преди Вечното дерби на България срещу ЦСКА. Причината е, че топ подавачът на „сините“ през този сезон е под въпрос за сблъсъка с „армейците“ през уикенда. Става въпрос за офанзивния полузащитник Мазир Сула, който е играчът с най-много асистенции за Левски от началото на настоящата кампания.

Мазир Сула има травма в глезена 

Мазир Сула бе титуляр за Левски в двубоя с Арда Кърджали, който „сините“ спечелиха с класическото 3:0. В 55-ата минута на срещата обаче французинът с алжирски корени бе фаулиран грубо от Лъчезар Котев. Оказа се, че плеймейкърът е ударен в левия глезен като се наложи да бъде заменен принудително.

Левски Мазир Сула Карлос Охене Рилдо

Днес Мазир Сула ще мине обстойни медицински прегледи, които да покажат колко сериозна е контузията му и дали ще бъде на разположение на Хулио Веласкес за дербито с ЦСКА. Двубоят между „сини“ и „червени“ е в събота, 8 октомври от 15:00 часа и ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Халфът е лидер по асистенции в Левски 

Сула пристигна в Левски през лятото без пари. Той подсили тима като свободен агент, след като договорът му с Черно море изтече, а той отказа да го поднови. Офанзивният полузащитник бързо се адаптира към новия си отбор и се превърна в един от най-важните играчи на Хулио Веласкес. До момента Мазир Сула има 17 мача за столични във всички турнири, в които е реализирал едно попадение и е направил 5 асиситенции.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЦСКА 1948 няма да влиза в битка с Левски, ЦСКА и Лудогорец за бразилец от Втора лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Вечното дерби Левски Първа лига Хулио Веласкес Мазир Сула
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес