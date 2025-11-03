Любопитно:

03 ноември 2025, 15:02 часа 546 прочитания 0 коментара
Увеличават се разрешителните за строеж на нови жилищни сгради

През третото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,5 на сто, жилищата в тях - с 46,9 на сто, както и разгънатата им застроена площ (РЗП) - с 32,3 на сто.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както при броя им - с 11,1 на сто, така и при разгънатата им застроена площ - със 75,6 на то. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 9,4 на сто, както и разгънатата им застроена площ - с 19,4 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11,9 на сто, жилищата в тях - с 34,2 на сто, както и РЗП - с 13,1 на сто. Издадени са разрешителни за строеж на 6,7 на сто повече административни сгради с 37,9 на сто по-малка РЗП. С 5,1 на сто нарастват издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 18,6 на сто.

През третото тримесечие на 2025 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2292 жилищни сгради с 13 541 жилища в тях и с 1 475 933 кв. м РЗП, на 16 административни сгради/офиси с 14 736 кв. м РЗП, както и на 1271 други сгради с 683 709 кв. м РЗП.

