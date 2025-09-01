Българският футбол работи на "Ла телефонаре": Вили Вуцов за порочните практики у нас (ВИДЕО)

Култовият български треньор Велислав Вуцов даде своето мнение за част от порочните практики в родния футбол. Специалистът стартира собствено предаване, а в края на всеки епизод отделя време, за да коментира наболели теми. Този път вниманието му беше насочено върху дейността на Лицензионната комисия, която според Вуцов трябва да промени правилника и състава си, защото често работи на принципа "Ла телефонаре".

Вили Вуцов с нова порция истини

"При нас дойдоха едни пари преди години от европейските програми и ние отидохме по села и паланки да хвърлим един чувал пари. Направихме терени и те за 1-2 години се скапаха. Ние влязохме в Европа с Румъния, а те имат много по-хубави стадиони. В никой случай Румъния не е по-добре като държава от нас. "Васил Левски" не отговаря на нищо. Който дойде да играе там, ни се смее", заяви Вуцов.

"На стадиона на Славия таблото е малко по-старо от Ленин... Докато се правят по този начин нещата, не ни чака нищо добро. Понеже ме питате за рецепта. Първо да почнем от това Лицензионната комисия да не дава лиценз за цял сезон. Ако нещо не отговаря, да се вземе лиценза. Имаше случай в Бургас. На стадиона нямаше ток и вода", спомня си той.

"Много пъти казвам на делегатите да пишат, че стадионите не отговарят, но те ми отвръщат, че никой не им го иска. И са прави. В комисията има хора, които са обвързани оттук оттам. 90% процента от нещата в българския футбол стават "Ла телефонаре". Тоя ми е приятел, ония ми приятел и нещата стават за 5 минути. Затова всеки писка, но с половин глас. На мен обаче не ми пука", категоричен е специалистът.

