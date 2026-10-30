След унизително 1:6 в Първа лига: В единия лагер ги е срам, в другия заговориха за Лудогорец

Разгромната победа на ЦСКА 1948 с 6:1 над Спартак (Варна) в 14-ия кръг на Първа лига предизвика коренно различни реакции от двамата старши треньори. Наставникът на варненци Васил Петров не скри разочарованието си и призна, че се срамува от представянето на своите футболисти. Колегата му Огнян Младенов пък похвали характера и качествата на своя състав, като вече насочи вниманието си към предстоящия сблъсък с Лудогорец.

"Мен лично ме е срам": Васил Петров разкритикува футболистите си

Въпреки че Спартак успя да поведе в резултата, варненци допуснаха пълен обрат и в крайна сметка инкасираха шест попадения. "Елементарни голове. Първият е меко казано безотговорно отношение от страна на защитниците. Минава през един, двама, трима и никой не реагира. Вторият също е нелеп. Дузпата няма какво да я коментираме - детинска грешка на Закария", заяви Петров.

Треньорът беше категоричен, че футболистите му не са показали необходимото отношение към клубната емблема. "За тази емблема трябва да играеш до последно. Мен лично ме е срам. Няма как да не критикуваме футболистите. Винаги съм бил зад тях, но не трябва да спираш до последно", добави той.

Петров призна и превъзходството на противника, определяйки ЦСКА 1948 като "скъп отбор с добри футболисти" и със "със сигурност по-голяма класа" от Спартак. Въпреки тежкото поражение наставникът призова играчите си да не се обезкуражават и обеща, че отборът няма да излезе с наведена глава в следващия двубой.

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ЦСКА 1948 демонстрира самочувствие преди сблъсъка с Лудогорец

На противоположния полюс беше настроението в лагера на победителите. Огнян Младенов изрази задоволство от реакцията на своите футболисти, които успяха да обърнат резултата след ранното попадение на Спартак.

"Първи допуснахме гол, но в крайна сметка бързо успяхме да обърнем мача. Това не ни се случва за първи път от началото на сезона. Показваме характер и имаме добра психика. Притежаваме наистина много качествен отбор за нашата лига", коментира наставникът. Младенов все пак посочи и аспект, в който иска да види подобрение - играта в защита и запазването на повече сухи мрежи.

Треньорът на ЦСКА 1948 вече отправи поглед и към предстоящия мач срещу Лудогорец. "Срещу Лудогорец очаквам да стане един динамичен двубой, изпълнен с много положения и голове", заяви той.

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