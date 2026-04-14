Спорт:

От Левски след Вечното дерби: "Горчилката още тежи"

14 април 2026, 14:29 часа
Снимка: БГНЕС
От Левски излязоха с кратка публикация в социалните мрежи, в която споделиха, че горчилката от развоя на Вечното дерби все още тежи, но се обърнаха към феновете, че "заедно продължаваме по своя път". Лидерът в класирането в Първа лига водеше в резултата до последната минута след гол на Хуан Переа, но допуснаха изравняване след попадение на друга резерва - Леандро Годой.

Левски благодари на феновете си след дербито с ЦСКА

"Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път. Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни", написаха от Левски. Столичани остават първи в класирането с 10 точки пред втория Лудогорец, който в сряда ще има възможност да стопи изоставането си до 7 точки, ако успее да победи Арда Кърджали в последния 30-и кръг от редовния сезон.

Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път. Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни 💙

Публикувахте от ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI в Вторник, 14 април 2026 г.

Както е известно, след 30-ия кръг шампионатът навлиза във финални плейофи, където ще се изиграят още шест мача. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 ще се срещнат по два пъти един срещу друг, като за "армейците" предстоят и два мача с Лудогорец за Купата на България. От ЦСКА също използваха социалните си канали, за да благодарят на феновете си за подкрепата.

"Армейци, отново доказахте, че сте без аналог, номер 1! Благодарим ви от сърце! За вярата, за гласа, за енергията! И до последен дъх, и с цялото сърце", написаха от ЦСКА, като публикуваха видео от мача на стадион "Васил Левски".

Стефан Йорданов, Отговорен редактор
