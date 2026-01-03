Кабинетът подаде оставка:

Отиде си легендарният футболист и треньор Димитър Пенев

03 януари 2026, 12:54 часа 1732 прочитания 0 коментара
На 3 януари 2026 г. е починал легендарният футболист и треньор Димитър Пенев. Той беше на 80 години. Пенев е роден на 12 юли 1945 г., наричан по прякор Пената, е бивш български футболист, защитник, както и треньор по футбол. Една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

Треньор на века

Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея. Като селекционер на България извежда отбора до бронзовите медали на световното първенство в САЩ'94. Обявен за треньор №1 на ХХ век на България.

Снимка: ЦСКА

Кариера

Пенев дебютира за националния отбор на 18-годишна възраст още като футболист на Локомотив (София). Това се случва на 18 март 1964 г. в контрола срещу Югославия (0:1).Играе за България в продължение на 13 години, в които записва общо 90 мача и вкарва 2 гола. Участник на три световни първенства – Англия'66, Мексико'70 и Германия'74, като играе във всички 9 мача на България от въпросните мондиали. През 1971 г. и 1972 г. в 15 мача е капитан на националния отбор. След това извежда отбора с лентата на ръката си още веднъж през 1974 г.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
