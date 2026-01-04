Първите 11 жертви на пожара в Швейцария са идентифицирани

Идентифицирани са първите единадесет жертви на опустошителния пожар в ски курорта Кран Монтана в Швейцария, при който загинаха общо 40 души, съобщи полицията, цитирана от Франс прес. Сред идентифицираните са осем млади хора на възраст между 16 и 24 години, които са живели в Швейцария. Италиански медии информираха, че сред загиналите са установени и трима италиански граждани.

Снимка: Getty Images

Междувременно близките на други изчезнали продължават да очакват информация за съдбата им. Част от ранените също все още не са идентифицирани. Много от пострадалите са с тежки изгаряния и се лекуват в специализирани медицински центрове. По данни на Федералната служба за защита на населението и помощ при бедствия на Германия (BBK) страната е приела за лечение общо единадесет тежко ранени от Швейцария. Засега не се предвиждат нови трансфери, уточниха от службата.

Отговорникът за здравната политика в италианския регион Ломбардия Гуидо Бертолазо обясни, че идентифицирането на част от жертвите е силно затруднено заради тежките наранявания. "Лицата им са напълно превързани. Не можем да махнем превръзките, за да ги разпознаем. Те са интубирани и не могат да говорят", заяви той.

Неизмерима трагедия

Снимка: Getty Images

В центъра на Кран Монтана хората продължават да се събират в близост до мястото на трагедията, където оставят цветя, писма, свещи и плюшени играчки в памет на загиналите. Швейцарският министър на правосъдието Беат Янс, който посети мястото, определи случилото се като "неизмерима трагедия" и подчерта, че властите ще направят всичко необходимо за изясняване на отговорността за инцидента.

Разследващите органи съобщиха, че срещу собствениците на засегнатия бар се води разследване по подозрение за причиняване на смърт по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и непредумишлено запалване. Според предварителните данни пожарът в новогодишната нощ вероятно е бил предизвикан от фойерверки, прикрепени към бутилки с шампанско и използвани в непосредствена близост до тавана на помещението.

Снимка: Getty Images

За 9 януари в Швейцария е обявен национален ден на траур. В 14:00 часа всички църковни камбани в страната ще бият, като е планирана и минута мълчание. Късно снощи в църквата в Кран Монтана се състоя възпоменателна служба с участието на хора от всички възрасти. За днес след богослужението е насрочен мълчалив поход до бар "Констеласион", съобщава БТА.