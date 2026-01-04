Тръмп и Мъск на бляскава вечеря след залавянето на Мадуро. Белият дом пуска мемета (СНИМКИ+ВИДЕО)

Доналд Тръмп и Илон Мъск се насладиха на разкошна вечеря след залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро и извеждането му от страната. Видео, заснето в Мар-а-Лаго показва, че държавният глава на САЩ и милиардерът са заедно на събитието, а хората ги посрещат с аплодисменти.

🍽 Donald Trump and Elon Musk enjoyed a lavish dinner after Maduro’s abduction



At Mar-a-Lago, judging by the video, they were greeted with applause.



Earlier, the billionaire changed his X avatar to the US flag and said that Venezuela can now get the prosperity it deserves.… pic.twitter.com/TXheDeuoO1 — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

По-рано Мъск смени аватара си в X с американското знаме и заяви, че Венецуела вече може да постигне просперитета, който заслужава. Мъск обеща да предостави на венецуелците безплатен Starlink, който да им осигурява стабилен и непрекъснат достъп до интернет.

"The Guardian" твърди, че следващите цели на Тръмп могат да бъдат Иран, Куба и Гренландия. Най-малко 40 души (включително военни и цивилни) са загинали в резултат на военната операция на САЩ във Венецуела, пише NYT, позовавайки се на високопоставен венецуелски служител.

Шеги и закачки

Междувременно от Белия дом смело пускат мемета, с които се присмиват на Николас Мадуро и поздравяват Доналд Тръмп. В официалния канал на президента в X се появи негова черно-бяла снимка с надпис "Без игрички. FAFO". FAFO е съкратено от "F*** Around and Find Out", което обозначава ситуация, в която някой се държи лошо и арогантно и заради това ще усети неприятните последствия. Използва се и като предупреждение, и като припомняне, че някой е бил предупреден да внимава.

If you don’t know, now you know 🦅 pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

В друга публикация в същия канал в X се припомня част от реч на Мадуро, в която той казва, че е готов и ще ги чака да дойдат и да го хванат.

