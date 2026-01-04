Войната в Украйна:

Куба обяви: Готови сме да пролеем кръвта си за братска Венецуела (ВИДЕО)

Кубинците са готови да пролеят кръвта си за Венецуела. Това заяви в своя реч кубинският президент Мигел Диас-Канел. "За тази братска страна и нейния народ сме готови да дадем, както и за Куба, дори собствената си кръв", заяви той.

В изявление кубинските власти остро осъдиха военната агресия на САЩ срещу Венецуела, наричайки я престъпно деяние, което нарушава международното право и Устава на ООН, цитира ТАСС документа. Куба поиска незабавното освобождаване на Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, заявявайки, че задържането им в резултат на военната операция представлява грубо нарушение на суверенитета на държава членка на ООН.

Изявлението очевидно не е случайно, тъй като във вчерашния ден  американският държавен секретар Марко Рубио заплаши Куба. "Куба е бедствие. Управлявана е от некомпетентен, сенилен човек. Няма икономика, в тотален колапс е", каза той, като добави, че всички бодигардове, които пазели Мадуро, са свързани с Куба

