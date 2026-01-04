Войната в Украйна:

Фрапантни сигнали за спекула с цените и лоши практики заради еврото

04 януари 2026, 08:56 часа 322 прочитания 0 коментара
Фрапантни сигнали за спекула с цените и лоши практики заради еврото

В първите дни от новата година, в които българското общество все още свиква с новата валута на страната - евро, се появиха и първите сериозни сигнали за злоупотреби и спекулации на търговците. В "суматохата" около възможността за плащане с левове и евро се оказа, че на много места има лоши търговски практики, за които сигнализират потребители.

Още: Търговските вериги с прогноза кога левовете ще бъдат изчистени

В ефира на "Събуди се" Богомил Николов от асоциация "Активни потребители" коментира няколко фрапантни сигнала за спекула и лоши практики. Сред най-фрапантните примери е на хляб, закупен от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро), което се явява скок от 33% само в рамките на два дни – промяна, която според експертите трудно може да бъде обоснована и изглежда като неоправдано повишение.

Други показателни примери

Снимка: iStock

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още по-фрапантен е случаят с поръчка на пица, която е била на цена от 18,75 лв., но в евро цената е била калкулирана на 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. "Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири", предупреди Николов в ефира на NOVA.

Зрители сигнализират и за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини: кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Друг модел кутия скача от 12 евро на близо 24 евро. 

Още: Служители на КЗП и НАП провериха търговски обекти заради еврото

Според Богомил Николов подобни практики са "автогол" за търговците, защото потребителите просто ще спрат да купуват от тях. Той напомни, че законът е строг и всяко необосновано повишение може да бъде санкционирано с глоби до 100 000 лева.

Проблеми и с банките

Сигнал от български гражданин разкрива проблем и при банковите институции. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари, потребителят е забелязал, че банката е използвала курс 1,965 вместо официалния 1,95583. "След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката ги обменя по фиксинга. Всяко отклонение е повод за сигнал", поясни Николов.

Още: Почти милион транзакции в евро са направени само за два дни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
евро хранителни продукти цени спекула
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес