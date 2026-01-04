След убитата от паднало дърво жена: Затварят пътищата към Витоша

От Столична община са взели решение да затворят двата основни пътя към планината Витоша в направления Алеко и Златните мостове, като решението е влязло в сила в 10 ч. на 4 януари. По този начин се гарантира безопасността на гражданите. Това се явява превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

- Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.

- Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.

- Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

Снимка: БГНЕС

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове. Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна.

Припомняме, че на 3 януари по пътя за планината дърво падна върху автомобил, в който се вози четиричленно семейство, и уби майката, седяща на мястото до шофьора.

Да не се ходи в планината

Столична община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи. Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до: дървета и паркове, строителни обекти и скелета, сгради с нестабилни елементи, електропроводи и съоръжения.