Църковен празник на 5 януари: Какво не бива да правите на този ден, за да не плачете през цялата година

5 януари е празникът на светите мъченици Теопемпт и Теона, Преп. Синклитикия и Аполинария (Водици), денят преди Богоявление. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 5 януари

Светите мъченици Теопемпт и Теонаса са християнски светци, пострадали заради вярата си в началото на IV век. Според легендата, Теопемпт е бил епископ в Никомидия (днешна Турция) по време на управлението на император Диоклециан, известен с преследването на християните. Теопемпт отказва да се отрече от вярата си, за което е подложен на жестоки мъчения и накрая екзекутиран. Теона, от друга страна, е езически магьосник, призован да противодейства на християнските чудеса, извършени от Теопемпт. По време на опитите му обаче Теона приема християнството, след като става свидетел на силата на вярата на Теопемпт. Той също е измъчван и екзекутиран.

Преподобна Синклитикия е част от знатно и богато семейство, преселило се от Македония в Александрия. Въпреки че е била отгледана в разкош, тя копнеела за скромен и богоугоден живот. След смъртта на родителите си св. Синклитикия раздала на бедните голямото си наследство. След това се преместила да живее заедно със сляпата си сестра в мавзолея на родителите си. Тя посветила времето си прекарано там в изучаване на Свещеното Писание. Много благочестиви жени били привлечени от нейния пример.

Преподобна Синклитикия се разболяла тежко, но въпреки това никога не се оплакала от тежкия кръст, който е принудена да носи. Тя починала в дълбока старост на 80 години.

Традиции, обичаи и забрани на 5 януари

На този ден не трябва да плачете, в противен случай ще прекарате цялата година в сълзи. Забранено е организирането на празненства и шумни забавления. Не бива да миете нищо, тъй като водата се счита за свещена в тези дни.

Нашите предци вярвали, че събирането на сняг в навечерието на Богоявление има лечебни свойства, като например да прави кожата по-красива и по-млада.

Водици е стар български обичай, който се изпълнява на 5, 6 и 7 януари, символизиращ началото на новата година, обединението на мъжкото и женското начало. Вярва се, че на този ден небесата се отварят и се сбъдват всички желания, а водата придобива магическа сила.

Обичаят "мълчана вода" включва следното - в полунощ се изнася съд с чиста вода навън. Цяла нощ водата “мълчи” под звездите. Но преди да я оставите навън, вземете съда с нея, подръжте го в ръце и изречете на глас най-съкровеноти си желание. На сутринта благодарете на вода, измийте лицето си и напръскайте тялото си с нея и я изпийте до края на деня.

