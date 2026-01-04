Кабинетът подаде оставка:

Китай към САЩ: Незабавно освободете Мадуро!

Министерството на външните работи на Китай заяви днес, че САЩ трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори, предаде Ройтерс. В изявление на своя уебсайт китайското външно министерство каза, че Съединените щати трябва да гарантират и личната безопасност на Мадуро и съпругата му, посочвайки, че извеждането им от страната нарушава международното право и норми, пише БТА.

Ударите по Венецуела и залавянето на Мадуро

Снимка: Getty Images

Припомняме, че на 3 януари Доналд Тръмп нападна Венецуела, а няколко часа след ударите президентът на САЩ съобщи, че Николас Мадуро и съпругата му са заловени и са изведени от страната. По-късно стана ясно, че САЩ не планират нови удари по Венецуела.

Президентът на Южноамериканската страна Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това съобщи в социалната мрежа Х американският министър на правосъдието Пам Бонди, която е и главен прокурор на страната, цитирана от световните агенции. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ.

Светът реагира на ситуацията, а президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви многозначително: "За Венецуела - какво мога да кажа? Ако с диктаторите ще се действа така, то САЩ знаят какво да направят след това."

