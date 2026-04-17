Пече се голяма сделка в Левски! Ас на "сините" отива в гранд от съседка на България

17 април 2026, 23:50 часа 53 прочитания 0 коментара

Централният защитник на Левски Кристиан Макун е пред трансфер в един от най-големите турски клубове Трабзонспор. Информацията е на колегите от "Тема Спорт", които цитиран изданието от южната ни съседка - fotospor.com.tr. Според новината бранителят и "черноморската буря" са постигнали договорка за личните условия на футболиста. Вероятно тя е устна, тъй като все още текат разговори между "сините" и Трабзон.

Макун преминава в Трабзонспор

Твърди се, че турският клуб е имал интерес към венецуелеца още през зимата, но тогава до трансфер не се стигна. Една от причините бе, че от „Герена“ не искаха да продават основните си играчи и да ги запазят в битката за титлата. Сега столичният гранд вече има готов заместник на Макун. Става въпрос за новото попълнение Стипе Вуликич. Той също е бранител с ляв крак и пристигна за 300 000 евро от Сампдория.

Трабзонспор иска да се подсили в центъра на отбраната, тъй като планира да продадат украинеца Арсений Батагов, а в същото време и да подмлади защитата. Един от основните им бранители Стефан Савич е на 35 години и бившият футболист на Манчестър Сити гледа към края на кариерата си. Зелена светлина за трансфера е дал треньора на Трабзонспор Фатих Теке. Очаква се Левски да иска за Макун около три милиона евро.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Трабзонспор Кристиан Макун
