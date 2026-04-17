Ясна е програмата за плейофите в Първа лига, вижте кога играят Левски и ЦСКА

17 април 2026, 20:02 часа 463 прочитания 0 коментара

Левски и ЦСКА ще премерят сили още в първия кръг от плейофната фаза на Първа лига. Това отреди изтегленият жребий за родния елит. Церемонията се проведе в хотел „Хилтън“ в столицата. Вариантите не бяха много поради заетост на Националния стадион “Васил Левски“, както и заради колоездачната обиколка Giro d’Italia. Следващото Вечно дерби до края на сезона ще се състои в петия кръг от плейофите.

Изтеглиха жребия за плейофите

Жребият за втората фаза на първенството на България беше изтеглен днес със софтуер, предоставен от фирмата GotSport и нейния представител Валтер Гислер. Президентът на БФС Георги Иванов също присъства на жребия, както и шефът на Лигата Атанас Караиванов.

ОЩЕ: Любимец на Сектор Г е бил замесен пряко в трансфера на Око-Флекс в Левски, разкри какво точно се е случило

ЦСКА посреща Левски в първия плейофен кръг на Първа лига. "Армейците“ ще имат още едно домакинство в 32-рия, когато приемат Лудогорец. Само няколко дни по-рано – на 29-и април двата състава ще са се срещнали във втория полуфинал за Купата на България. Четвъртата среща между шампионите и ЦСКА в рамките на малко повече от месец ще се играе на 23т-и май, когато е и последният 36-и кръг. Левски пък ще приеме ЦСКА 1948 в 32-рия кръг, след което отново е домакин – на Лудогорец на 9-и май.

Във втората група „Б“ дербито на Пловдив ще има последните си издания за сезона в 32-рия (стадион "Христо Ботев) и в 36-ия кръг ( на "Лаута").  В третата група „В“ заетостта на стадиона в Стара Загора промени плановете и в 31-вия кръг Берое започва като гост на Спартак. Друга условност беше, че Спартак Варна, Черно море и Добруджа няма как в един и същи кръг да бъдат само домакини.

Джем Юмеров
Още от Футбол България
