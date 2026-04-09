Скандалът за 1 млн. долара, който за малко да взриви България преди САЩ ' 94 и да коства уволнението на Пената

62 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Лудото американско лято е свещен спомен за България! Пеневата чета, онзи невероятен, онзи фантастичен Боби Михайлов, плонжът на Лечков, 6-те гола на Христо Стоичков и щурите нощи по площадите... Малцина обаче помнят, че националният ни отбор бе на часове от това да не замине за Америка. В дните преди Мондиал 94' в съблекалнята на "лъвовете" цареше грандиозен скандал за пари, тогавашният президент на БФС Валентин Михов подаде оставка, а Димитър Пенев получи "заповедта" си за уволнение.

Бунт за 1 милион долара

След чудото на "Парк де Пренс" на 17 ноември 1993 г. българските национали търсят обещаните им около 1 милион долара. Това е единственият сигурен факт, а впоследствие разказите се разминават. Според една част от свидетелите на събитията сумата е обещана от президента на централата Валентин Михов. Твърди се, че той го е направил по поръчка на пловдивските брокери от управлението на БФС Христо Данов и Христо Александров.

Премията на раздора: Кой обеща милиона?

"Не Валентин Михов, а лично адвокат Иван Радичев (б.а. - адвокат на брокерите) обяви премия от по $50 000 на човек след триумфа срещу Франция. "Агробизнес банк" даде безлихвен кредит на БФС и нямаше проблем да се изплатят парите. До Коледа хората си получиха всичко договорено. Това е истината - останалото са си чисти инсинуации", твърди Данов, цитиран от Sportal.bg.

Поради една или друга причина се стига до оставката на Валентин Михов. Преди това се случва нещо друго. Футболистите излизат с протестна нота, под която се подписва и селекционерът Димитър Пенев, което му коства треньорския пост, макар и временно.

"Ще ви обясня и защо бяхме на път да сменим Димитър Пенев. Май месец правим контрола в Пловдив и вечерта сме на вечеря в "Ритора". Сервира ни се някакъв списък най-изненадващо, в който се е подписал и Пенев барабар с всички футболисти. Ултиматум ни поставиха: "Давайте ни $100 000 иначе няма да тръгнем за Америка". Нормално беше да махнем Пената", обяснява Христо Данов.

Пената се завръща, историята е написана

Лидерите на "трикольорите" се застъпват за своя наставник и след няколко разговора с важни хора в страната Пената е върнат на поста. Цялата сага се решава за часове. Брокерите вадят пари от тяхната „Агробизнесбанк" и плащат единия милион долара премии, който след това ще си прихванат от приходите от САЩ`94. В крайна сметка България пътува отвъд Океана, за да пренапише футболната си история.

Автор: Джем Юмеров

ОЩЕ от „Дните до Мондиал“: Как една от най-големите трагедии в света на спорта мотивира Бразилия да спечели световната титла