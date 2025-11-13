Любопитно:

Пореден национал отпадна от групата на България за мачовете с Турция и Грузия

13 ноември 2025, 14:23 часа 354 прочитания 0 коментара

Нападателят на Лудогорец Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор заради контузия, съобщава Българският футболен съюз. Той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).

Станислав Иванов трябваше да замести Ради Кирилов

Иванов е играл в 21 мача на Лудогорец през настоящия сезон и е вкарал два гола. През миналата седмица той записа по четвърт час срещу Ференцварош в Лига Европа и срещу Арда за първенството. Шампионите загубиха и двата мача.

Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо повикания първоначално Радослав Кирилов. Нападателят на Левски обаче получи мускулно разтежение по време на тренировка на „сините“ и пропусна двубоя от 15-ия кръг на първенството срещу ЦСКА.

В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле. БФС не уточни дали ще включи заместник на Иванов за световните квалификации, които стартират след два дни за България.

Иванов има участия в пет мача на националния тим, за последно през септември 2024 при победа с 1:0 срещу Северна Ирландия.

Състав на България за Световните квалификации с Турция и Грузия:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Алекс Божев (Славия Прага, Чехия), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Антверп, Белгия), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Стефан Велков (Вейле, Дания)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша)

Бойко Димитров
