Четири терена са кандидати за нов национален стадион

13 ноември 2025, 10:55 часа 392 прочитания 0 коментара

Националният стадион „Васил Левски“ е тема на разговор и спорове през последните няколко години. Освен мачове на националния отбор по футбол, там се провеждат и някои дербита, както и срещи от европейските клубни турнири. Такъв случай беше домакинството на Левски срещу АЗ Алкмар. Тогава гостите от Нидерландия публикуваха снимка на една от трибуните на Националния стадион в социалните мрежи. Публикацията предизвика множество негативни коментари за състоянието на стадион „Васил Левски“.

Иван Пешев: „Трябва да изградим нов национален стадион“

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев обяви пред БНТ, че активно се търси терен за изграждането на нов национален стадион в София: „Категорично съм на мнение, че трябва и това е залегнало в управленската програма на кабинета – да изградим нов национален стадион. С работната група в момента работим, локализирани са четири терена. В работната група са представители на регионалното министерство, на столична община, на футболния съюз. И когато изберем един от тези четири терена, който да отговаря на всички изисквания, ще търсим вече механизми за неговото финансиране“.

Национален стадион

Иван Пешев: „Надявам се да се справим по-адекватно с футболното и спортното хулиганство“

Пешев даде и коментара си по темата с хулиганството във футбола: „Още март месец, при инцидент с феновете на Локо Пловдив, призовах и направихме срещи с БФС, с МВР, така прословутият закон за спортното хулиганство да бъде максимално бързо приет. Случи се отново преди две седмици в Пловдив, пак с фенове на Локомотив и на Ботев. Радвам се, че народните представители така бързо успяха в рамките на една седмица да прекарат закона на първо четене, надявам се да бъде максимално бързо приет и на второ четене, за да можем да се справим по-адекватно с футболното и спортното хулиганство“, завърши министърът.

Николай Илиев
Национален отбор по футбол Национален стадион Иван Пешев
