Сираков отмъкна трансферна цел на Мъри Стоилов - Левски взе играч, желан от Гьозтепе

12 август 2025, 16:41 часа 478 прочитания 0 коментара
Столичният гранд Левски е в очакване на две нови попълнения. Това са алжирецът Акрам Бурас и северномакедонецът Никола Серафимов. Любопитното е, че вторият е бил трансферна цел на Станимир Стоилов в турския Гьозтепе през миналото лято. Това става ясно от информации в турските медии, публикувани през лятото на 2024-а, с които Actualno.com се запозна. Нещо повече: Гьозтепе е водило разговори с играча, но в крайна сметка трансферът е пропаднал.

Станимир Стоилов е искал Никола Серафимов в Гьозтепе

През миналото лято Станимир Стоилов е поставил акцент върху подсилването в защита, като един от набелязаните играчи бил Никола Серафимов. Агентите на футболиста са водили разговори с ръководството на Гьозтепе, като турският клуб е искал да осигури Серафимов на Мъри още за предсезонния лагер преди сезона в Суперлигата. Въпреки че се е очаквало сделката да се финализира срещу скромна трансферна сума, това по някаква причина не се е случило.

Станимир Стоилов

Година по-късно: Сираков взе Серафимов като свободен агент в Левски

Година по-късно Левски успя да договори Серафимов, а освен това мажоритарният собственик Наско Сираков го уреди като свободен агент. Серафимов ще пристигне в Левски без трансферна сума, след като разтрогна договора си с втородивизионния унгарски тим Фехервар. Интересно е дали Гьозтепе е имал интерес към играча и през това лято. Единствено се знае, че в даден момент през миналото лято Стоилов е искал да има бранителя в отбора на Гьозтепе.

Стефан Йорданов
