"След години клубовете ще ни благодарят! Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола"

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо говори по актуални теми около българския футбол. Той отново коментира нашумялото правило за българите в Първа лига, като подчерта, че то ще даде резултат след години, а клубовете впоследствие ще бъдат благодарни за това въведение. Гонзо подчерта също, че не е станал президент на БФС, за да угажда на лични интереси, а за да "оправим българския футбол".

"Ако някой очаква правилото да даде ефект още сега, няма да стане. Търсим дългосрочен ефект. Дадохме време на клубовете да погледнат към школите си. Там са тайните. Трябваше да дадем нетрадиционни правила. Дадохме възможност на клубовете да не спазват правилото и да плащат. Правилото след години ще даде резултат и клубовете ще ни благодарят", заяви Георги Иванов.

БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва

"БФС не толерира съдии, които не свирят както трябва или имат някакви зависимости, не казвам за Ел Хатиб. Това си е решение на Съдийската комисия да накаже съдиите на Ботев Пловдив – Арда и Черноморец Бургас – Янтра. Има комисии, които взимат решения, не съм аз еднилично. В БФС работят много млади и много кадърни хора."

"Нямам притеснение, че някой клуб има някакви претенции. Ние създаваме правилата и налагаме санкциите. Не съм станал президент, за да угаждам на някого, а да оправим футбола", добави още Гонзо. И продължи за националния отбор, за който предстои мач с Испания: "Очаквам футболистите да бъдат крайно мотивирани, все пак играем с европейския шампион, каквото стане. Ако всеки от футболистите даде най-доброто от себе си, няма да се срамуваме."

