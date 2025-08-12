Войната в Украйна:

ЦСКА иска още една звезда на Берое, ЦСКА 1948 също дебне крилото

ЦСКА иска да привлече още един от основните футболисти на Берое. Става въпрос за 25-годишния национал на Доминиканската република Хуанка Пинеда. Това съобщиха колегите от „БТА“. Според информациите шефовете на заралии са готови да се разделят с фланговия футболист, но само при добра оферта. Както е известно, наскоро „армейците“ направиха трансферен урар и взеха голямата звезда на Берое – Леандро Годой.

Хуанка Пинеда е оценен на 800 000 евро 

Хуанка Пинеда пристигна в Берое през лятото на 2024 година като свободен агент. Преди това крилото бе част от испанския Гуадалахара, но договорът му с клуба изтече и не бе подновен. Доминиканецът набързо се превърна в основен футболист в състава на старозагорци като до момента има на сметката си общо 40 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с осем попадения, а също така е направил и три асистенции. Пинеда има договор със заралии до лятото на 2027-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 800 хиляди евро.

ЦСКА 1948 е изпратил запитване за двама играчи на Берое 

ЦСКА обаче не е единственият тим, който се интересува от услугите на Хуанка Пинеда. Националът на Доминиканската република е следен и от отбора на ЦСКА 1948. Ръководството на клуба от Бистрица дори е изпратило официално запитване за правата му. От ЦСКА 1948 също така са хвърлили око на съотборника на Пинеда в Берое Карлос Алгара, който е юноша на Реал Мадрид.

Бойко Димитров
