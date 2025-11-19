Розов експеримент: Няма да повярвате как изглежда синът на Анджелина Джоли (СНИМКИ)

Един от синовете на Анджелина Джоли - 17‑годишният Нокс Леон Джоли‑Пит, привлече вниманието не само с таланта си в муаи тай. Наскоро той изненада всички с драстична промяна във външния вид. Тийнейджърът дебютира с ново, по-смело и индивидуално излъчване, което говори за растеж, самоувереност и желание за лично изразяване. Нокс се появи с розово‑лилав нюанс на косата в стил "спайки" пикси, което много фенове оприличават с ексцентричния имидж на изввестната му майка през 90‑те години. Тази прическа е като препратка към визията, която Анджелина имаше по време на снимките за филма "Playing by Heart".

Angelina Jolie’s son Knox, 17, debuts bold hair transformation in nod to famous mom https://t.co/gDc74vKtOY pic.twitter.com/HNIBezaIWR — Page Six (@PageSix) November 18, 2025

Още: Код лилаво: Шакира блесна на червения килим със синовете си (СНИМКИ)

Близнак на Анджелина

Освен това, Нокс е заснет и с очила - замяна на контактните лещи, които е носил преди. В интернет се появиха снимки, на които той е облечен в пастелно розово суичър, а дънките му са с цветна бродерия - детайл, който подчертава стила му като лична модна изява.

Медии и фенове бързо коментираха дръзката му промяна: някои дори го нарекоха "близнак на майка му", заради сходството в стила с Анджелина. Новият му външен вид съвпада и с растящата му популярност покрай активните му занимания по бойни изкуства - наскоро той спечели втори турнир по муаи тай, като майка му Анджелина Джоли беше до него и го подкрепяше през цялото време, пише "Parade".

Още: Джоли за "човешкото сафари" в Украйна: Беше трудно да видя това (ВИДЕО)

Анджелина Джоли също много често експериментира с визията си. Междувременно бащата на Нокс, Брад Пит, неочаквана промяна във външния си вид, като се появи с нова прическа и стилен мустак.