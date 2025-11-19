Спорт:

Шефът на ЦСКА 1948 след гола на Георги Русев: Всичко е ясно с My football honey, няма к'во да се обърка

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов избухна в социалните мрежи след гола на Георги Русев във вратата на Грузия. Както е известно, националният отбор на България победи Хвича Кварацхелия и компания с 2:1 в последния си двубой от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през лятото на 2026 година. Попаденията за „лъвовете“ бяха дело на Русев и Филип Кръстев, които се разписаха още преди почивката.

Цветомир Найденов обича да говори за футболния си мед 

Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев отбеляза много красив гол с ножичен удар след отлично центриране на Здравко Димитров от левия фланг. Попадението явно се е понравило на боса на тима от Бистрица, който за пореден път заговори за своя „футболен мед“. Цветомир Найденов качи видео от гола, а отдолу написа: „Айдеее, с тая предна ножица на Жоро Русев...всичко е ясно с My football honey. Няма к'во да се обърка“. Текстът бе придружен с няколко емоджита, както и с един от девизите на бизнесмена - „Работим грамотно“.

Георги Русев се завърна в ЦСКА 1948 това лято 

Георги Русев се завърна това лято в състава на ЦСКА 1948. Той облече екипа на тима от Бистрица под наем от швейцарския Сион, където бе продаден именно от „червените“ в началото на 2024-та. През настоящата кампания крилото има на сметката си 15 мача за ЦСКА 1948 във всички турнири, в които се е отчел с две попадения и седем асистенции.

