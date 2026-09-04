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Президентските избори засегнаха Вечното дерби между Левски и ЦСКА

04 септември 2026, 15:35 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентските избори засегнаха Вечното дерби между Левски и ЦСКА

Сериозна промяна в програмата на Първа лига, която ще се засегне най-големия мач в българския футбол. Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз съобщи, че 13-ият и 14-ият кръг в родния шампионат ще бъдат разменени. Това се налага заради дербито Левски - ЦСКА, което по програма трябваше да се проведе между 30 октомври и 2 ноември. Сега сблъсъкът между "сини" и "червени" на стадион "Георги Аспарухов" ще се изиграе между 6 и 8 ноември.

БФС промени програмата заради президентските избори 

Размяната е необходима заради постъпило становище от СДВР относно предстоящите президентски избори и по-специално евентуален балотаж, който ще се проведе на 1 ноември. Във въпросния кръг шампионът Левски гостува на Дунав Русе, а ЦСКА ще посрещне Славия на Националния стадион "Васил Левски".

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Левски - ЦСКА

Позицията на СК към БФС:

"Предвид постъпило становище от СДВР, съгласно което срещата между ПФК "Левски" и ПФК "ЦСКА" не може да бъде проведена в предварително планирания период от 30 октомври до 2 ноември 2026 г., както и отправената препоръка двубоят да бъде насрочен в друг уикенд, СТК към Българския футболен съюз, след съгласуване с БПФЛ, реши: Срещите от 14-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 30 октомври до 2 ноември 2026 г. Срещите от 13-ия кръг на Първа професионална лига да се проведат в периода от 6 до 8 ноември 2026 г."

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ЦСКА Левски Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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