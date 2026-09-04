Първа фотокнига на Владо Карамазов: Представя я в София и Орешак

На 11 септември от 18:00 часа в Националната галерия в София и на 13 септември от 12:00 часа в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак Владимир Карамазов ще представи първата си фотокнига "For the Grace of God". Фотографският проект е създаден в продължение на една година зад стените на затвора "Белене".

В двете събития ще участват издателят и собственик на GOST Books Стюарт Смит и графичният дизайнер на книгата Ана Роча. Стюарт Смит ще представи издателството и работата му с едни от най-значимите имена в съвременната фотография, а Карамазов, Смит и Роча ще разкажат историята на "For the Grace of God" – от първоначалната идея и работата в затвора до създаването и публикуването на книгата.

Събитията ще бъдат с превод от английски език, а на място ще има възможност за закупуване на книгата. Входът е свободен, но поради ограничения капацитет на залите е необходимо предварително записване. Записалите се ще имат предимство при влизането. Формуляр за записване ТУК.

"For the Grace of God" отвежда читателя на място, което остава невидимо за обществото – зад стените на един от най-строго охраняваните затвори в България.

Роден в София през 1979 г., Владимир Карамазов е познат на публиката с 25-годишната си кариера като актьор в театъра, киното и телевизията. През 2019 г. фотографията се превръща в негов професионален път, а интересът му към драматичните човешки истории постепенно го отвежда до "Белене".

Карамазов получава безпрецедентен достъп до затвора за фотографски проект. Между октомври 2023 г. и ноември 2024 г. той посещава мястото многократно, разговаря с лишените от свобода, служителите и хората, които работят там, и постепенно изгражда отношения с тях. Целта му не е да оправдае престъпленията, а да се опита да разбере човека зад тях – неговата история, избори и причините, довели го до мястото, на което се намира.

Фотографиите проследяват различните лица на затвора – неговата архитектура, бетонните стени, телените огради, килиите, снега по острова и ежедневието зад решетките. В центъра на книгата обаче са хората: от осъдени на доживотен затвор за убийство до крадци, извършители на домашно насилие, комарджии и други лишени от свобода.

Наред с фотографиите "For the Grace of God" включва рисунки, писма, стихотворения и лични свидетелства на затворници, събрани от Карамазов по време на срещите и разговорите му с тях. Така книгата се превръща не просто във фотографски документ, а в многопластов портрет на един затворен свят – видян отвътре.

"Обикновените граждани в моята страна не знаят почти нищо за затворите и нямат реална представа какво означава да бъдеш лишен от свобода", споделя Владимир Карамазов. "Исках да отворя тази врата и да разкрия реалността. Да разкажа историите и да покажа, че престъплението често има своите корени още в детството и че понякога като общество също носим отговорност чрез бездействието си."

"For the Grace of God" се появява в контекста на по-широкия художествен интерес на Карамазов към темите за човешката природа, драмата и свободата. Негови фотографии през последните години са отличавани в международни конкурси, сред които Sony World Photography Awards, British Journal of Photography и Gomma Grant.

След българската премиера в София и Орешак книгата ще има своята международна премиера в рамките на Photometria International Photography Festival, от 26 септември до 20 октомври 2026 г. в Гърция, както и на големия фестивал в Париж – Paris Photo.

"For the Grace of God" е първата фотокнига на Владимир Карамазов и е публикувана от базираното във Великобритания независимо издателство GOST Books, известно с работата си с едни от водещите имена в съвременната фотография.