Пловдивски гранд изпрати юноша в Испания

Юношата на Локомотив Пловдив Радослав Палазов ще продължи развитието си в школата на испания клуб Реал Мурсия, обявиха испанците на официалната си страница. Роденият през 2008-а година централен бранител беше един от водещите футболисти в своя тим в академията на "Лаута", като се отличаваше със зрялост, добро позициониране и добра игра с топката. Височината му от 195 сантиметра пък го правеше абсолютен господар във въздушните двубои.

Радослав Палазов ще играе в Реал Мурсия

От Мурсия обявиха, че Палазов се присъединява към своята възраст и му възлагат големи очаквания. "Мурсия с удоволствие обявява, че Радослав Палазов от България е нов играч, присъединяващ се към младежката академия на клуба за сезон 2026/27. Новото попълнение идва от Локомотив Пловдив. Радослав е български национал на юношеско ниво", се казва в представянето.

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Реал Мурсия играе в третото ниво на Испания

"Реал Мурсия добавя млад централен защитник само на 18 години, с добро разпределение на топката, силно присъствие и страхотна физика. Височината му от 1,95 м го прави централен защитник с въздушни умения и командващо присъствие. Клубът би искал да приветства Радослав и да му пожелае много късмет в този нов сезон, който започва с нас" пишат още "червените" от Южна Испания. Мъжкият тим на Реал Мурсия е в третото ниво на испанския футбол, но формациите до 19 и до 17 години играят в елита на своите възрасти.

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