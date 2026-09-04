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Феновете на Локомотив Пловдив пак скочиха на Христо Крушарски

04 септември 2026, 13:14 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Феновете на Локомотив Пловдив пак скочиха на Христо Крушарски

Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив разпространи официална позиция във връзка с управлението на "черно-белите" и състоянието на представителния отбор. От фенклуба на "смърфовете" обявиха, че започват допитвате сред своите членове за това дали управлението на настоящия собственик Христо Крушарски трябва да приключи. От началото на сезона Локомотив Пловдив записа 1 победа с 2:1 над Септември София и 6 загуби, като е на последното 14-о място в Първа лига.

"Състоянието на клуба и отбора е достигнало критична точка"

Ето какво написаха от фенклуба на Локомотив Пловдив: "Локомотивци, клубът на привържениците на Локомотив Пловдив е най-старият фен клуб в България и през годините винаги е отстоявал ценностите и принципите на "черно-бялата" общност. Днес състоянието на клуба и отбора е достигнало критична точка. Управлението на Христо Крушарски доведе до трайно разделение в нашата общност и до действия, които, според нас, се разминават с ценностите на Локомотив.

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"Резултатите ще бъдат представени публично"

Затова вчера стартирахме официално допитване до всички членове на Фен клуба с един ясен въпрос: "Смятате ли, че управлението на Христо Крушарски трябва да приключи?" След края на допитването резултатите ще бъдат представени публично, а Клубът на привържениците ще свика широка открита среща на локомотивската общност, на която ще бъдат обсъдени резултатите и следващите действия. Локомотив е общност и тази общност има право на глас. Достойнството няма алтернатива!"

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Локомотив Пловдив Христо Крушарски
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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