Пловдивски гранд си върна юноша

Ръководството на футболен клуб Ботев Пловдив обяви привличането на Станислав Шопов. Юношата на "жълто-черните" се завръща в родния си клуб и се превръща в 11-ото ново попълнение в лятната селекция на "канарчетата". Офанзивният полузащитник идва на "Колежа" като преотстъпен от хърватския Осиек до края на настоящия сезон, с опция за откупуване след това. От Ботев уточниха, че клубът се е преборил с конкуренцията на няколко европейски отбора за подписа на 24-годишния футболист.

Ботев Пловдив: "Станислав Шопов е попълнение №11"

Ето какво написаха от Ботев Пловдив за привличането на Станислав Шопов в социалните мрежи: "Ботев Пловдив осъществи силен входящ трансфер. Юношата на клуба Станислав Шопов е попълнение №11 в лятната селекция на "канарчетата". Офанзивният футболист се завръща в "жълто-черния" клуб като преотстъпен до края на настоящия сезон, с опция за откупуване от хърватския Осиек. Ботев Пловдив се пребори с конкуренцията на няколко европейски клуба за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказа желанието на пловдивчанина да се завърне у дома.

Още: Пловдивски гранд изпрати юноша в Испания

"С екипа на "канарчетата" Шопов има 45 мача"

Станислав Шопов е сред най-изявените футболисти, продукт на "жълто-черната" школа. Пловдивчанинът е роден на 23 февруари 2002 година и е преминал през всички формации на академията на най-стария български футболен клуб. С екипа на представителния отбор на "канарчетата" Шопов има 45 мача. В България е носил и екипа на ЦСКА, като за "армейците" записва 106 мача. В Хърватия изиграва 14 мача за Осиек.

Станислав Шопов има 8 мача за мъжкия национален отбор на България и 19 мача за младежкия национален отбор на страната. Попълнение №11 в лятната селекция на Ботев Пловдив ще носи фланелката с №11 в най-стария български футболен клуб".

Още: От Барселона са откраднали трансферна цел на Байерн Мюнхен