Войната в Украйна:

Пловдивски гранд си върна юноша

04 септември 2026, 12:03 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пловдивски гранд си върна юноша

Ръководството на футболен клуб Ботев Пловдив обяви привличането на Станислав Шопов. Юношата на "жълто-черните" се завръща в родния си клуб и се превръща в 11-ото ново попълнение в лятната селекция на "канарчетата". Офанзивният полузащитник идва на "Колежа" като преотстъпен от хърватския Осиек до края на настоящия сезон, с опция за откупуване след това. От Ботев уточниха, че клубът се е преборил с конкуренцията на няколко европейски отбора за подписа на 24-годишния футболист.

Ботев Пловдив: "Станислав Шопов е попълнение №11"

Ето какво написаха от Ботев Пловдив за привличането на Станислав Шопов в социалните мрежи: "Ботев Пловдив осъществи силен входящ трансфер. Юношата на клуба Станислав Шопов е попълнение №11 в лятната селекция на "канарчетата". Офанзивният футболист се завръща в "жълто-черния" клуб като преотстъпен до края на настоящия сезон, с опция за откупуване от хърватския Осиек. Ботев Пловдив се пребори с конкуренцията на няколко европейски клуба за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказа желанието на пловдивчанина да се завърне у дома.

Още: Пловдивски гранд изпрати юноша в Испания

"С екипа на "канарчетата" Шопов има 45 мача"

Станислав Шопов е сред най-изявените футболисти, продукт на "жълто-черната" школа. Пловдивчанинът е роден на 23 февруари 2002 година и е преминал през всички формации на академията на най-стария български футболен клуб. С екипа на представителния отбор на "канарчетата" Шопов има 45 мача. В България е носил и екипа на ЦСКА, като за "армейците" записва 106 мача. В Хърватия изиграва 14 мача за Осиек.

Станислав Шопов има 8 мача за мъжкия национален отбор на България и 19 мача за младежкия национален отбор на страната. Попълнение №11 в лятната селекция на Ботев Пловдив ще носи фланелката с №11 в най-стария български футболен клуб".

Още: От Барселона са откраднали трансферна цел на Байерн Мюнхен

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ботев Пловдив Летен трансферен прозорец Станислав Шопов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес