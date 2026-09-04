ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 4 септември

В петъчния ден телевизионната програма ни е подготвила голям избор от спортни събития. Пореден ден съпроводен от български футбол, като Септември София приема Ботев Враца, а Арда Кърджали приема Ботев Пловдив. Много световен футбол. Сезонът във Формула 1 продължава, като се завръща и Формула 2, където ще можем да гледаме Никола Цолов. US Open става все по-интригуващ, а днес ще можем да наблюдаваме още голф, лека атлетика, колоездене и други моторни спортове.
Ето какво можем да гледаме по телевизията днес, 4 септември, петък
11:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3
13:30 Формула 1: Тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3
14:30 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1
15:00 Формула 3: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3
15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже, Евроспорт 1
15:55 Формула 2: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3
17:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3
17:30 Тенис: US Open, Евроспорт 2
18:30 Порше Суперкъп: тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3
18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1
19:00 Футбол: Първа лига, Септември София - Ботев Враца, Диема спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Арминия Билефелд - Санкт Паули, Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Хановер - Карлсруе, Диема спорт 3
20:00 Футбол: Лига 1, Лион - Оксер, Нова спорт
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига в Брюксел, Max One
21:15 Футбол: Първа лига, Арда Кърджали - Ботев Пловдив, Диема спорт
21:30 Футбол: Ла Лига 2, Лас Палмас - Леганес, Макс спорт 2
21:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Кьолн, Диема спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, Геноа - Комо, Макс спорт 3
22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Реал Мадрид, Макс спорт 4
22:00 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Ливърпул, Диема спорт 2
22:05 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Монако, Нова спорт