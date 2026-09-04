ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 4 септември

В петъчния ден телевизионната програма ни е подготвила голям избор от спортни събития. Пореден ден съпроводен от български футбол, като Септември София приема Ботев Враца, а Арда Кърджали приема Ботев Пловдив. Много световен футбол. Сезонът във Формула 1 продължава, като се завръща и Формула 2, където ще можем да гледаме Никола Цолов. US Open става все по-интригуващ, а днес ще можем да наблюдаваме още голф, лека атлетика, колоездене и други моторни спортове.

Ето какво можем да гледаме по телевизията днес, 4 септември, петък

11:00 Формула 2: Тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3

13:30 Формула 1: Тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3

14:30 Голф: Европейски тур, Макс спорт 1

15:00 Формула 3: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 13, мъже, Евроспорт 1

15:55 Формула 2: Квалификация за Гран при на Италия, Диема спорт 3

17:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3

17:30 Тенис: US Open, Евроспорт 2

18:30 Порше Суперкъп: тренировка за Гран при на Италия, Диема спорт 3

18:45 Тенис: US Open, Евроспорт 1

19:00 Футбол: Първа лига, Септември София - Ботев Враца, Диема спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Арминия Билефелд - Санкт Паули, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Хановер - Карлсруе, Диема спорт 3

20:00 Футбол: Лига 1, Лион - Оксер, Нова спорт

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига в Брюксел, Max One

21:15 Футбол: Първа лига, Арда Кърджали - Ботев Пловдив, Диема спорт

21:30 Футбол: Ла Лига 2, Лас Палмас - Леганес, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Кьолн, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, Геноа - Комо, Макс спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Реал Мадрид, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Ливърпул, Диема спорт 2

22:05 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Монако, Нова спорт