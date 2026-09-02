Проблемът със съдиите в България се разраства: Поискаха смяна на главния рефер за мач на ЦСКА

Претенциите към съдиите в Първа лига продължават. Преди дни от Ботев Враца отправиха официална молба към Съдийската комисия към Българския футболен съюз реферът Васил Минев повече да не води мачове на отбора. Сега ръководството на Спартак Варна излезе с остра декларация, с която призова от родната централа да преразгледат назначението за срещата с ЦСКА. Двубоят между двата тима трябва да бъде воден от Радослав Гидженов, но "соколите" имат претенции към него, след като бяха ощетени през миналия сезон в градското дерби с Черно море.

Спартак Варна не иска Гидженов да води мача с ЦСКА

От Спартак визират срещата с Черно море от 7 февруари 2025 година. Тогава отборът остана с човек по-малко на терена още в 16-а минута, когато Гидженов показа директен червен картон на футболист на гостите. Малко след това той отмени гол на "соколите" заради нарушение в атака, но останаха сериозни съмнения дали решението му бе правилно, тъй като не беше потвърдено от ВАР. По тази причина от Варна смятат, че друг съдия би бил по-подходящ за мач със заряд като този с ЦСКА. Ето какво гласи част от позицията на Спартак:

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"Ръководството на ФК "Спартак" Варна изразява своето сериозно несъгласие и притеснение във връзка с назначаването на Радослав Гидженов за главен съдия на предстоящия двубой между "Спартак" Варна и ЦСКА София. Считаме, че предвид огромния спортен и обществен заряд на срещата, изборът на главен съдия трябва да гарантира максимална безпристрастност, спокойствие и доверие. Не желаем да коментираме съдийските решения извън установения ред, нито да оказваме натиск върху Съдийската комисия. Но имаме правото и задължението да защитим интересите на ФК "Спартак" Варна и ясно да заявим своята позиция.

Не поставяме предварително под съмнение професионалните качества на Радослав Гидженов. Поставяме под въпрос целесъобразността именно той да ръководи мач с подобен заряд, при положение че вече е ръководил ключов двубой на "Спартак" през сезон 2025/2026 г., оставил сериозно недоволство в клуба и сред нашите привърженици. Особено важно за нас е да подчертаем, че не желаем допълнително нагнетяване на напрежението сред футболната общественост и публиката. Мачът между "Спартак" Варна и ЦСКА София трябва да бъде празник на футбола, а не повод за допълнително напрежение между привържениците.

Призоваваме всички наши фенове да подкрепят отбора цивилизовано, с емоция и страст, но в рамките на добрия тон и спортсменството. Именно затова смятаме, че назначаването на друг главен съдия би било най-разумното решение и би допринесло за спокойното протичане на срещата. Ето защо ФК "Спартак" Варна призовава Съдийската комисия към БФС да преразгледа назначението и да определи друг главен съдия за срещата - съдия, който да бъде възприеман като напълно неутрален и безпристрастен и от двата клуба. Очакваме от БФС да гарантира равнопоставеност, еднакъв критерий, спокойствие и максимална прозрачност при съдийството. Спартак Варна не иска привилегии. Искаме честно съдийство, равни правила и футболен празник без излишно напрежение", гласи част от позицията на "соколите".

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