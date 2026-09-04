ЦСКА чака ново попълнение на ключов пост

Въпреки силната лятна селекция, в ЦСКА се видяха немалко проблеми от началото на сезона. Някои от тях бяха на терена, като "червените" ще имат нужда да се подсилят с нов играч на позицията на десния бек. Там в момента титуляр е Давид Пастор, който не убеждава през новата кампания, и няма равностойна резерва, с която да се бори за мястото си. Според колегите от "Тема спорт" ЦСКА чака ново попълнение именно на десния бек до края на трансферния прозорец.

ЦСКА подписва с десен бек

Диниш Алмейда, който пристигна в ЦСКА като свободен агент, явно няма да е последното ново попълнение в състава на Христо Янев през лятото. "Червените" очакват още един нов играч, който играе на позицията на десния бек. Той ще пристигне в София днес, на 4 септември, или най-късно утре. Ще мине медицински изследвания и ще подпише договор с ЦСКА. "Армейците" имат време да осъществят трансфера до 8 септември, когато трансферният прозорец у нас затваря.

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Новият може и да играе в Европа за ЦСКА

Евентуалният нов десен бек на ЦСКА може и да играе за "червените" в Европа. Те се класираха в основната фаза на Лигата на конференциите и вече са подали заявка до УЕФА, за да картотекират футболиста. Крайният защитник би бил много добро попълнение за ЦСКА, тъй като Давид Пастор няма алтернатива, а на негово място действа Мохамед Брахими. Не е изключено до края на трансферния пазар "армейците" да привлекат още едно ново попълнение.

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