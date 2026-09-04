Хулио Веласкес преди мача на Левски: "Вече сме в интензивен цикъл, ЦСКА 1948 започна много добре"

Левски спечели отложеното дерби със Славия и взе пълен комплект от 21 точки от 7 мача в Първа лига. Само 3 дена по-късно за "сините" предстои ново предизвикателство. Те ще домакинстват на вицешампиона от миналия сезон ЦСКА 1948. "Червените" също се представят силно от началото на новата кампания, като са трети в Първа лига с 16 точки. Те спечелиха 5 срещи, завършиха наравно в 1 и загубиха 1 до този момент. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди сблъсъка.

Хулио Веласкес: "Вече сме в интензивен цикъл"

Ето какво каза Хулио Веласкес: "Миналия сезон ЦСКА 1948 направиха много добър шампионат и този сезон също започнаха добре. Ще трябва да направим добър мач и да дадем най-доброто от себе си. Вече сме в интензивен цикъл и имаме изиграни 15 мача и някои от тях с голямо физическо усилие. Това води до умора у играчите. Трябва да разграничим ситуациите при контузиите - получени от игрови ситуации и такива от натрупване на натоварване.

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"Контузените са толкова, колкото са"

Ситуацията с Мехди не е сериозна, но няма да може да играе утре. Ще видим как се развива ситуацията с него за Суперкупата. Знаем горе долу колко време ще се възстановява той и Никола Серафимов, но това няма да го разкривам, защото има специалисти, които могат да кажат как ще се процедира. Ще има още такива с натрупването на мачовете и това е нормално. Контузените са толкова, колкото са. Аз съм горд от всички играчи и всеки трябва да е готов да помогне на отбора, когато се наложи.

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"Решенията трябва да са с някакъв смисъл"

Има регламент за регистриране на играчи за Европа, който трябва да изпълним. Решенията трябва да са с някакъв смисъл. Има различни списъци, където могат да влязат определени футболисти. Трябва да се вземе едно решение на 1 септември преди полунощ и трябва да се вкарат футболисти, които са на 100% здрави. Всички мачове са важни във всички турнири. Ще управляваме минутите на всеки, така че да има най-добро влияние за отбора".

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